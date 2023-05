Shock en 'Hoy': Latin Lover enciende alarmas en Televisa tras aparecer hospitalizado y pide oraciones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Víctor Manuel Reséndez Ruiz, quien desde los inicios de su carrera fue conocido con el apodo de Latin Lover, de nueva cuenta logró apoderarse de la atención de la prensa debido a que hizo un inesperado anuncio a través de las redes sociales. Resulta que el actor y también bailarín confirmó que se encuentra hospitalizado, por lo que pidió a fans y colegas que hagan oraciones por su salud.

El nacido en Monterrey, Nuevo León, aprovechó su cuenta oficial de Instagram para compartir una instantánea en la que aparece posando desde una camilla de hospital mientras está conectado a un suero intravenoso: "Estamos acostumbrados a subir a las redes sociales solo cosas bonitas como si todo fuera perfecto, la realidad es que no lo es. Lo único Perfecto es Dios", puntualizó el también exluchador mexicano.

Acto seguido Latin Lover, quien ha participado en entrañables novelas de Televisa, compartió con su amplia comunidad de seguidores que había sido internado debido a que lo sometieron a una cirugía de columna, la cual lo hizo temer por su vida: "Hoy tuve una cirugía de columna por la mañana, y aunque a lo largo de mi vida he tenido varias, les confieso que tuve miedo", escribió durante la noche de ayer lunes.

Desafortunadamente esta no era la única intervención quirúrgica por la cual el regiomontano de 55 años se encontraba hospitalizado y apuntó que estaba a la esperada de ser llevado al quirófano de nueva cuenta: "Gracias a Dios salí bien, pero falta otra cirugía de cervicales! Ahi les encargo me manden buena vibra, y si pueden una oración! Nos vemos pronto si Dios quiere", añadió Latin Lover. De inmediato decenas de fans y colegas como Maribel Guardia le desearon que tuviera una cirugía tranquila y sin riesgos, pero hasta el momento no ha reportado cómo salió.

¿Quién es Latin Lover?

Antes de comenzar su carrera en la televisora de San Ángel, Latin Lover hizo trabajos de limpieza, fue vendedor de hamburguesas, instructor de un gimnasio y hasta luchador profesional. Su primera telenovela fue Salomé en 2003, luego participó en el reality Bailando por un sueño y 1 año más tarde debutó como conductor de su propio programa Muévete al lado de Juan José Ulloa, Maribel Guardia y Mauricio Barcelata.

El también modelo además ha actuado en exitosos melodramas como Por ella soy Eva, Qué bonito amor, La Tempestad, Mi marido tiene familia y el último fue Médicos, línea de vida en 2019. Desde 2020 Latin se integró a la familia del programa Hoy ya que la productora lo invitó a ser parte del jurado del reality Las Estrellas Bailan en Hoy, donde también participa Andrea Legarreta y Ema Pulido.

Fuente: Tribuna