Shock en Televisa: Hija de Raúl Araiza afirma que el conductor de 'Hoy' volverá con su ex por esto

Ciudad de México.- Roberta Araiza, la famosa y reconocida hija menor del actor y presentador Raúl Araiza, recientemente acaba de dejar en completo shock a todo Televisa, debido a que en una reciente entrevista dejó en claro que el conductor del programa Hoy en un futuro está segura que va a regresar con Fernanda Rodríguez, su madre y expareja de él, destacando que el fuerte motivo serán ella y su hermana mayor, Camila Araiza.

Como se sabe, hace casi cuatro años que Araiza anunció que se separaba de la madre de sus dos hijas después de 24 años de matrimonio, señalando que ambos acordaron que era lo mejor para ambos, pues estaban en un punto de la relación en que descubrieron que eran más que nada amigos y como pareja, afirmando que habían quedado en los mejores términos, incluso ella sigue siendo su representante.

En esos casi cuatro años separados, el presentador de Miembros al Aire ha tenido un par de relaciones sentimentales, incluso hace un par de semanas confirmó que está feliz y enamorado de una mujer que cataloga como "maravillosa", incluso ya se fue de viaje con ella a Cuba, hecho a lo que recientemente su hija menor, Roberta, ha reaccionado y como nunca antes hizo una fuerte confesión al respecto.

En la mencionada revista de espectáculos, Shanik Berman acaba de entrevistar a la joven y le hizo cuestionamientos con respecto a su padre y su vida amorosa, a lo que ella dijo que pese a que ha tenido varias relaciones, al igual que su madre, sabe perfectamente que ninguno se volverá a casar con nadie más, señalando que confía en que van a volver a estar juntos en el futuro, declarando que los unirá un nieto, ya que ambos es lo que más desean.

Cuando se separaron, a mi papá le nació hacerse la vasectomía, dijo que lo hizo para nuestra tranquilidad. Nosotras molestamos a nuestros papás diciendo que cuando tengan su primer nieto, ya sea de Camila o mío, se van a volver a juntar porque los dos tienen esa ilusión. Mi papá me pide: 'Ya estoy grande, me urge un nieto', y le digo: 'Te los voy a dar'. Mis dos papás mueren por tener nietos y mi máxima ilusión es tener tres hijos, pero a los 33 años y apenas tengo 24. Antes quiero vivir todo con mi novio", aseguró.

Ante esto expresó que por el momento se encuentra enfocada en su carrera y su novio de igual forma, dado a que acaba de emprender un negocio, destacando que ya tienen cinco años como pareja y sí tienen muchos planes, pero que por ahora sigue de "roomie" con su hermana Camila Araiza, y su madre, viviendo de una forma bastante independiente y forjando su propio camino como le enseñaron sus padres.

Finalmente, con respecto a que piensa sobre las parejas que ha tenido el presentador, Roberta afirmó que ha conocido a tres de ellas y que con todas ha sido cordial y respetuosa, debido a que: "sé que son su felicidad momentánea y estoy agradecida con ellas por cuidarlo, pero no me meto ni me interesa tener relación con ellas, todos tenemos nuestro espacio en su vida", concluyendo que siempre se da el tiempo para ellas y que siempre son su prioridad.

