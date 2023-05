Tras salir del clóset y 4 años en TV Azteca, Mati Álvarez vuelve a 'Venga la Alegría' y hunde a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Mati Álvarez sorprendió a todo el público de TV Azteca debido a que la mañana de este martes 23 de mayo reapareció en el programa Venga la Alegría luego de haber estado varios meses en el reality Exatlón All Star. Los miles de admiradores de la reconocida atleta originaria de Puebla quedaron encantados al verla otra vez en el foro y sin duda alguna su regreso dio un fuerte golpe al rating del matutino Hoy.

Y es que Álvarez es una de las estrellas de la televisora del Ajusco más queridas ya que desde que realizó su debut en el año 2019 logró ganarse el cariño de gran parte de la audiencia. La famosa deportista arrancó su paso por Exatlón México siendo la más destacada de la temporada, razón por la que Antonio Rosique la llamó 'Golden Champion' (Campeona dorada). Por mucho tiempo se consolidó como la máxima ganadora de este reality, pero ahora está empatada con Koke Guerrero.

Debido a que se convirtió en una de las estrellas favoritas del público del Canal Azteca Uno, en 2021 recibió la oportunidad de probar suerte como conductora siendo parte del elenco original de Venga la Alegría: Fin de Semana; además el año pasado tuvo una participación especial en la segunda temporada de MasterChef Celebrity y hasta concursó en el reality matutino ¡Quiero Cantar.

Desafortunadamente la carrera de Mati no ha sido del todo buena pues en sus inicios estuvo distanciada de su familia porque no aceptaban sus preferencias sexuales. Como se recordará, la 'Campeona Dorada' salió del clóset durante su estancia en Exatlón, señalando que fue liberador abrir su corazón de esa forma frente a toda la audiencia: "Cuando entré (a Exatlón) en lo personal con mi familia no estaba bien, llevaba más de medio año sin hablar con mi familia, con mis papás, era horrible pero Exatlón nos unió de nuevo", dijo en una entrevista.

En febrero de este 2023 Álvarez, quien fue relacionada sentimentalmente con Evelyn Guijarro pero todo quedó en rumores, embarcó una nueva aventura 'exatlónica' ya que fue llamada para participar en la tercera temporada de Exatlón All Star, donde se reúnen a los atletas más destacados. Desafortunadamente la poblana de 27 años en esta ocasión no alcanzó el triunfo y fue vencida por Koke Guerrero.

Tras el fin de esta edición de Exatlón, la mañana de este martes 22 de mayo Mati Álvarez dio la sorpresa de regresar a las instalaciones de Televisión Azteca y se unió a Laura G, Kristal Silva, 'El Capi' Pérez, Sergio Sepúlveda y demás elenco para participar en VLA. Sin duda alguna la presencia de la querida atleta ayudó a elevar el rating del matutino y por ende dio un fuerte golpe a la audiencia del programa Hoy.

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria