Tras terminar con Belinda, Christian Nodal afirma que está mejor que nunca con Cazzu en Argentina

Ciudad de México.- El reconocido cantante Christian Nodal, quien es originario de Caborca, Sonora, de nueva cuenta logró sorprender a todos sus admiradores y fans al hacer reveladoras declaraciones en una entrevista exclusiva que dio al programa Sale el Sol. Y es que luego de más de 1 año de haber terminado su romance con Belinda, ahora el famoso confesó que está mejor que nunca viviendo en el campo de Argentina y al lado de su guapa novia Cazzu.

Como se sabe, las cosas entre el intérprete de Ya no somos ni seremos y la estrella pop mexicana-española no terminaron muy bien a inicios de 2022, cuando él confirmó la ruptura y dio a entender que su exprometida era una mujer sumamente interesada. Tras superar ese duro bache, ahora Nodal sigue disfrutando de su vida personal, pues luego de anunciar que en breve debutará como padre con Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre de pila de Cazzu.

En entrevista para el programa matutino de Imagen TV, el exitoso joven sonorense confesó que se encuentra mejor que nunca y dijo que es muy feliz en su casa de campo ubicada en Argentina, donde vive rústicamente: "Vivo en el campo en Argentina, te puedo hacer un asado allá, cuidado, ya me están enseñando a cocinar", dijo con una gran sonrisa. Asimismo, Nodal destacó que agradecer ser una persona común y corriente mientras radica ahí, ya que pasa por desapercibido y nadie lo reconoce públicamente.

Vivo en el campo y es muy precioso porque de verdad no se me cruza nadie, no se me cruza nada, literalmente es una conexión bonita con uno mismo, ves el paisaje, profundizas muchas cosas", relató.