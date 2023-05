Tras vicios y acabar desfigurada, Carmen Campuzano llega a 'Hoy' y pide a Televisa que la contraten

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La retirada actriz y modelo Carmen Campuzano, quien el pasado 2022 firmó su primer contrato para trabajar en TV Azteca, podría darles un duro golpe debido a que en una reciente entrevista con el programa Hoy mostró su interés para participar en un reality que ya se está 'cocinando' en Televisa. La ahora DJ y empresaria alzó la mano para formar parte de la primera temporada de La Casa de los Famosos México.

Como se sabe, 'La Campu' es una de las personalidades del espectáculo mexicano que más ha dado de qué hablar desde que comenzó su carrera. Existen rumores de que la nariz y parte del rostro se le deformó debido al consumo de cocaína por lo que actualmente luce irreconocible. Además estuvo a punto de morir en varias ocasiones debido a sus presuntos problemas con las adicciones y por ende, sobredosis.

No obstante, ella dice que una bacteria (leptospirosis) le había causado ese brutal cambio físico en el rostro y aunque ha ido con los cirujanos más reconocidos y ha tenido varias intervenciones, no ha tenido éxito para reconfigurar su nariz. Tras haber estado en clínicas de rehabilitación e incluso un hospital psiquiátrico, actualmente Carmen más de 10 años 'limpia' y su historia inspiró a la creación de un capítulo del programa Mujer, casos de la vida real en el Canal de Las Estrellas.

El pasado 2022 Campuzano, quien fue novia del fallecido actor Andrés García, reactivó su carrera en la televisión luego de años retirada primero actuando de forma especial en el unitario Como dice el dicho y luego acudiendo de invitada a Cuéntamelo YA!, pero meses después decidió unirse al talento de la empresa del Ajusco siendo concursante de la segunda temporada de MasterChef Celebrity México.

Tras haber salido a mitad de la competencia en 'La cocina más famosa de México', ahora se ha comenzado a rumorar que 'La Campuzano' podría reintegrarse a las filas de la televisora de San Ángel y ella misma ya lo confirmó. A través de una breve entrevista ante las cámaras del programa Hoy, la mexicana de 52 años compartió su deseo de ser invitada a formar parte de la primera temporada de La Casa de los Famosos México.

Carmen Campuzano declaró que para ella sería todo un privilegio integrarse al reality que tanto éxito ha dejado a Telemundo y por ello hizo un llamado a los ejecutivos para que la contraten: "Pues todavía no estoy confirmada, no he firmado pero me encantaría, creo que hay mucho qué decir, si no entro es porque me tuvieron miedo". Al respecto de los participantes que ya han sido confirmado, la exmodelo dijo que todos les caen muy bien y por ello no tendría problema en trabajar con ellos.

Carmen quiere que la contraten para estar en el reality

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy