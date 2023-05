Aseguran que Luis de Llano se niega a disculparse con Sasha Sokol; filtran fuerte mensaje contra ella

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A solo unas semanas de que Sasha Sokol anunciara que había ganado la demanda por daño moral en contra de Luis de Llano, ahora salió a la luz que en realidad el controversial exproductor de Televisa podría no disculparse con la cantante debido a que busca impugnar. Además se filtró un fuerte mensaje que habría escrito el famoso para hablar de su caso en contra de la exintegrante de Timbiriche.

Aunque la intérprete de canciones como Serás el aire informó el pasado 10 de mayo que Luis de Llano había sido condenado por daño moral tras violentar su dignidad, integridad física, intimidad y honor al mantener una relación amorosa cuando él tenía 39 años y ella 14, todo indica que la realidad es otra. Como se sabe, Sasha ha dicho que el productor la manipuló y la convenció de que estaban enamorados, pero en realidad se aprovechaba de su inocencia y su vulnerabilidad.

De acuerdo con información que acaba de ser filtrada en el programa Chisme No Like, aunque Sokol afirmó que el productor de telenovelas como Alcanzar una Estrella y Agujetas de Color de Rosa tendría que ofrecer una disculpa pública, abstenerse de volver a hablar de lo sucedido y pagar una indemnización, presuntamente él ya negó que deba realizar estas acciones.

Según la emisión de espectáculos transmitida en YouTube se contactaron con Luis y este les reveló en exclusiva que "está apelando la sentencia" y acusó a Sasha de haber cometido una grave falta al exponer el resultado del proceso legal pues presuntamente tenían un contrato de confidencialidad. A través de una captura de pantalla los conductores Elisa Beristain y Javier Ceriani mostraron el mensaje que el productor les envió.

Muy pronto te contactaré y con mucho gusto lo hacemos. Actualmente supuestamente tenemos un contrato de confidencialidad que ella no está respetando, pero yo si respeto la ley y el caso aún no se termina, hay apelaciones te agradezco mucho tus palabras", dijo Luis según lo compartido en Agencia México.

Posteriormente, los titulares de Chisme No Like manifestaron que con este mensaje, el productor refiere que por el momento no ofrecerá una disculpa pública a la también actriz y modelo mexicana de 52 años, debido a que estaría buscando la forma de revocar la sentencia que Sasha presumió en días pasados. En una reciente entrevista Sokol también dijo que De Llano la aisló de su familia y sus amigos ya que la controlaba en todo momento.

Cabe señalar que hasta el momento la intérprete de melodramas como El Premio Mayor y El país de las mujeres no se ha pronunciado al respecto de esta información compartido por el programa trasmitido por la plataforma YouTube. Por otra parte Luis de Llano tampoco ha confirmado que él haya dicho estas palabras, las cuales quedan en calidad de especulación.

