Bomba en Televisa: Tras divorcio de 'Zague', Paola Rojas admite si hay romance con Emmanuel Palomares

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La afamada presentadora Paola Rojas de nueva cuenta logró provocar tremendo revuelo entre todo el público de Televisa debido a los temas de sus relaciones sentimentales y es que ha pasado por duros momentos en ese aspecto de su vida. Luego de vivir un complicado divorcio de 'Zague', la conductora fue relacionada con Emmanuel Palomares y ahora por fin reveló si ella y el joven actor tienen un romance como se ha especulado.

Como se recordará, la también locutora de radio y el originario de Venezuela fueron vinculados sentimentalmente luego de que los famosos protagonizaran un baile sensual durante la participación del actor en el programa Netas divinas. A pesar de que la periodista mantiene una relación estable, en esta ocasión nuevamente se pronunció sobre los rumores de su posible amorío con el galán de telenovelas como La Herencia y Perdona nuestros pecados.

De acuerdo con una entrevista retomada por Agencia México, Paola negó de forma rotunda que tenga algo más que una simple amistad con Emmanuel de 32 años: "No era cierto eh (el noviazgo), con J Balvin también (me relacionaron), sí, la verdad es que con Emmanuel lo que hemos, sí, bailamos rico juntos, o sea, nada más que eso, no hay más que mucho ritmo y ya me andaban… ¡imagínate!", declaró sonriendo.

Fuente: YouTube Netas Divinas

De esta forma, Rojas dejó en claro que por ahora su relación con el empresario argentino Marcelo Imposti continúa más estable que nunca, por lo que el también cantante y venezolano no tendría ninguna oportunidad con ella. Hace algunos meses se había especulado que la periodista de 46 años estaba de nuevo soltera, pero hace poco ella confirmó que nuevamente estaba intentándolo con Imposti, a quien conoció luego de divorciarse del padre de sus hijos en 2018.

Por otra parte, Paola se pronunció sobre las diferencias que sostuvieron Federica Quijano y Consuelo Duval, por una equivocación con relación a un presunto maltrato animal cometido por la integrante de Kabah. La oriunda de CDMX aplaudió a la protagonista de La Familia P.Luche por haber admitido su error y dijo: "La maravilla de Consuelo es que es una mujer que reconoce sus errores y se dio cuenta que se equivocó, y se disculpó abiertamente y creo que eso es muy valioso es muy importante rectificar, todos nos equivocamos", expresó la periodista.

Finalmente, Paola Rojas subrayó que la discusión entre las famosas sirvió para hacer conciencia sobre el maltrato animal y que además se demostró que ambas son muy apasionadas por este tema: "Que la gente vea el enorme amor que tienen una y otra por los animales, lo mucho que dan de sí mismas, de su tiempo, de su energía y hasta su dinero para rescatar perritos, para protegerlos, yo creo que al final eso es lo valioso", remató.

Fuente: Tribuna