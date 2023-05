Horóscopos de Mhoni Vidente: Conoce cuál será la fortuna de tu signo zodiacal en esta jornada

Comparta este artículo

Ciudad de México.-Hoy es miércoles 23 de mayo del 2023 y hoy se concluye la energía de la Luna Nueva en Tauro, la cual ayudó a los signos zodiacales a tomar una pausa. Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y América Latina, te comparte todos los detalles en los horóscopos de hoy, los cuales incluyen las predicciones del día en temas de amor, dinero, trabajo, salud y más.

Aries

La complicidad con su pareja va en aumento, disfrútela, ya que el periodo de luna de miel no es eterno. Quiere hacer un gran negocio, pero no sea ingenuo; no gaste todo su dinero.

Tauro

Debe replantearse sus relaciones en el trabajo y las cosas que desea alcanzar a lo largo de esta jornada. Disfrute de la buena mesa, su salud es perfecta; aproveche todo lo que llega a usted.

Géminis

Si vuelve la vista a un amor del pasado, lo lamentará, así que mejor mire hacia adelante. Una persona le pedirá dinero, no le dé más. Vivirá un día de esplendor económico y podrá invertir.

Cáncer

Profesionalmente, actúe con prudencia en la oficina, ya que anda muy enamoradizo en espacios donde no debe, querido Cáncer. Ligeramente indispuesto por un dolor abdominal.

Leo

Olvide su nostalgia por amores del pasado y mire hacia delante, pues conocerá a una persona especial que lo iluminará y llenará de dicha. Evite invertir en algo que no ve claro; sus proyectos serán mejores.

Virgo

Este trabajo tan intenso es puntual, así que en menos de lo que se imagine verá un aumento de sueldo y muchas cosas para ustedes. Un baño de sales es algo muy recomendable para relajar el cuerpo.

Libra

Las condiciones astrales son propicias para la felicidad de todos los nacidos en el signo zodiacal de Libra; así que goce de su presente. Sea cuidadoso con sus inversiones.

Escorpio

Sin contratiempos laborales; todo fluirá muy bien y podrá dar lo mejor de sí mismo, querido Escorpio. El cansancio puede ocasionarle dolores de cabeza.

Sagitario

Alguien muy especial le hará replantearse su soltería tan amada, quizá es momento de que deje el miedo, sus errores y mire hacia adelante. Use su sentido práctico en temas económicos.

Capricornio

Disfruta de gran agilidad mental y capacidad de trabajo, por lo que sus jefes se mantendrán felices. Energía mental positiva. Siga las reglas y goce de todo lo que tiene hoy.

Acuario

Se encontrará más atractivo y con ganas de seducir a la gente de su alrededor; solo cuide no romper muchos corazones. Comienza bien el día, económicamente hablando, llega dinero.

Piscis

Huya de los comentarios sobre su vida en la oficina; los chismes casi siempre surgen por envidia y dolor de gente que no sana. Haga deporte con moderación.

