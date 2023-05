¿La herencia es suya? Viuda de Andrés García se harta y da recadito a Roberto Palazuelos y Leonardo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los problemas por la herencia del primer actor Andrés García continúan a punto de que se cumplan dos meses de su partida y en esta ocasión fue su viuda, Margarita Portillo, quien decidió mandar un fuerte mensaje luego de múltiples acusaciones en su contra. Y es que personajes como Roberto Palazuelos y Leonardo García han manifestado que ella no es la legítima esposa del histrión y que por ende el testamento no podría ser valido.

Este miércoles 24 de mayo el exactor de TV Azteca y su madre, Sandra Vale, reaparecieron públicamente en el homenaje que se le rindió a don Andrés, quien murió el pasado 4 de abril a raíz de la cirrosis, fibromialgia y otros padecimientos que le fueron diagnosticados, en Acapulco, Guerrero, lugar en el que el artista pasó sus últimos años de vida y donde ahora permanecerá un busto de cobre en su honor.

Leonardo dio unas cuantas palabras en el evento: "Cómo bien saben mi mamá es un poco penosa con las cámaras, se pone nerviosa, pero échate unas palabras, aunque sean poquitas", inició su discurso. Por su parte, Sandra manifestó: "Gracias a todos por venir, para mí es un honor tener a todos sus amigos que deveras, que lo amaron él... porque no era fácil eh". Tras arrancar la sonrisa de los presentes, el hijo de García subrayó: "¿No era fácil qué?, ¿quererlo, amarlo o aguantarlo?, ¿qué?".

Lo que sea, era generalizado en un día..., gracias a ustedes de veras".

Mientras esto ocurría, Margarita Portillo utilizó las redes sociales del intérprete de películas como Pedro Navajas para compartir un comunicado de prensa ya que ella no acudió al homenaje póstumo de su marido. La viuda de García empezó escribiendo: "Tras la lamentable muerte de mi ESPOSO, el señor Andrés García García, he recibido innumerables llamadas con el interés de saber qué ha pasado con el tema del testamento que dejó mi MARIDO y, sobre todo, cuál es mi postura respecto a la información que circula".

Y es que el 'Diamante Negro' recientemente aseguró que el exgalán de novelas de Televisa estaba "empastillado, drogado y secuestrado" mientras vivía con Margarita, además de que le advirtió a la señora que ella no se quedaría con nada del actor. Ante este escenario, Portillo dijo: "De todo esto que se dice, no voy a entrar en complicaciones, porque no voy a prestarme a los juegos de las oscuras intenciones de ciertos individuos o de algún grupo de personas que solo buscan hacer daño y lastimar de una manera cobarde".

Margarita hizo hincapié en que espera que se cumpla a cabalidad con la última voluntad del actor de las novelas Velo de novia, Tú o Nadie, Herencia Maldita, Mujeres engañadas y El Privilegio de Amar y señaló que ella no daría entrevistas hasta que no se abra el testamento: "Por lo cual, en el momento en que se abra el testamento de mi esposo y se lea lo que fue su última voluntad y se respete lo que él estipuló como fue su deseo, mis abogados y yo daremos los comunicados y las entrevistas correspondientes".

Fuente: Tribuna