Lupillo Rivera y Giselle Soto rompen el silencio y reaparecen para aclarar los rumores de separación

Estados Unidos.- Lupillo Rivera y su expareja Giselle Soto se sinceraron sobre su situación sentimental actual y los motivos por los que decidieron separarse, debido a que desde hace varias semanas se ha especulado que su rompimiento se debe a que los hijos del cantante sufrieron maltrato, así como que Giselle habría iniciado un romance con el boxeador Fernando Vega Jr.

Ante este escenario, la expareja decidió brindar una entrevista al programa Despierta América y así acabar con todos los rumores, por lo que en primera instancia Lupillo negó que en su familia existiera algún tipo de agravio y compartió cómo era la relación que tenían sus hijos con su ex.

"Inventan cosas que son falsas, por eso te escogimos a ti porque existe esa confianza y sabemos que las cosas que podamos decir serán reales”, explicó el hermano de Jenni Rivera sobre el tema. Por su parte, Giselle se pronunció sobre su separación del intérprete de Grandes Ligas.

Lupillo Rivera y Giselle Soto reaparecen juntos y aclaran rumores tras su separación

“No creo que haya una razón específica por la cual nos decidimos dejar. Siento que pasaron muchas cosas, el cargo se sentía muy pesado. Yo no lo veía tan feliz ni yo me sentía tan feliz y es cuando decidimos sabes qué: “Yo te amo, tú me amas” y si tu felicidad va a regresar cuando yo no esté contigo, creo que es lo mejor que podemos hacer. Quizás nos vean juntos de vez en cuando, porque murió la relación, pero el amor sigue”, explicó la joven.

Conjuntamente, la modelo y cosmetóloga destacó que aún cuando decida rehacer su vida con alguien más, siempre mantendrá una buena relación con Lupillo. Soy una mujer joven. Nunca he sido casada, no tengo hijos, tengo toda mi vida por delante y creo que he encontrado el hombre con el que quiero estar para siempre, entonces yo lo que busco es casarme, tener hijos, viajar y por eso siempre voy a estar para él", dijo Soto dejando entrever que ya existe alguien más en su vida.

Pese a estas declaraciones, Lupillo Rivera no descartó que con el paso del tiempo su relación con Giselle Soto se pueda retomar.

“Las cosas tienen que pasar y se las tenemos que dejar en manos de Dios. Se lo he dicho a ella, si eres para mí sé que Dios te va a regresar hacia mí y si yo soy para ti, Dios me va a regresar hacia ti”, sentenció.

Fuente: Tribuna