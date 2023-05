"No quedé bien de la cabeza": Yolanda Andrade vuelve a Televisa y alarma al aparecer con parche en ojo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz y presentadora Yolanda Andrade dejó en shock al público de Televisa debido a que la tarde de este miércoles 24 de mayo anunció su regreso a los foros de grabación luego de haber estado un par de semanas fuera del aire por diversos problemas de salud. Luego de haber estado al borde de la muerte, según sus propias palabras, ahora la artista nacida en el estado de Sinaloa volvió a grabar su programa Montse&Joe.

Hace algunas semanas la también locutora de radio encendió las alarmas del espectáculo al ausentarse por primera vez en la emisión del Canal Unicable y por fortuna días atrás volvió a aparecer ante la prensa, explicando que había sufrido un aneurisma y que tenía indicaciones de no trabajar y seguir en reposo. Y aunque Yolanda había dicho que no se sentía nada bien a causa del mencionado padecimiento, este mismo miércoles se reincorporó a sus actividades laborales.

A través de su cuenta de Instagram compartió un enlace en vivo para confirmar que ya se encuentra efectuando sus labores profesionales dentro del programa Montse & Joe. Y debido a que Andrade apareció con el ojo derecho con un parche durante el enlace que realizó, fans comenzaron a preguntar qué ocurría pero ella dijo que era una historia muy larga para contarla. No obstante, su compañera y amiga Montserrat Oliver lo explicó:

Tiene un parche en el ojo porque tiene algo en la cabeza que le hace que el ojo se le doble y llore mucho y le molesta la luz".

Yolanda junto a Montserrat Oliver

En tanto que la nacida en Culiacán mencionó: "Tuve un problema en mi cabeza, y por las luces y todo, tengo que tener mi parche y unos lentes, pero quiero aprovechar este momento para toda la gente que me ha hablado, que ha pensado en mí, que ha rezado por mí, con todo mi corazón darles las gracias, me falta vocabulario porque gracias es poco". Sin embargo, los comentarios de sus fanáticos con relación a la supuesta brujería que le realizaron para que se enfermara no faltaron.

De inmediato, Yolanda declaró que ya estaba "protegida" y explicó: "Aquí traigo a San Benito y a esta Virgen de Guadalupe que me regaló la Marianita Seoane y tengo otra Virgencita muy linda que está en mi camerino". La intérprete de las telenovelas Buscando el paraíso y Sentimientos Ajenos también compartió que el programa que estaban grabando estaría lleno de invitados, pero al olvidar mencionarlos a todos dijo: "No quedé bien de la cabeza", expuso 'Joe' y de inmediato Montserrat le pidió que no hiciera ese tipo de bromas.

Finalmente, Yolanda Andrade continuó agradeciendo las muestras de cariño y manifestó que en realidad no se veía tan bien como aparecía en el video, incluso confesó que estaba usando un filtro para no aparecer tan mal en la imagen. No solo fans aplaudieron el regreso de la conductora a los foros de grabación, sino también colegas como Omar Chaparro, Consuelo Duval, Sherlyn, Celina del Villar y más, quienes de inmediato le desearon una pronta recuperación.

Yolanda regresó a grabar

Fuente: Tribuna