Raúl Araiza impacta a Televisa con mensaje a su hija Roberta Araiza tras exponer 'secreto' familiar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que la joven integrante del programa Hoy, Roberta Araiza, recientemente tuvo una entrevista con TV Notas, en donde expuso un 'secreto' familiar, su famoso padre, el reconocido actor de novelas y cómico presentador de TV, Raúl Araiza, a través de las redes sociales logró impactar a todo Televisa debido a que le dedicó un inesperado mensaje que tuvo miles de reacciones.

Como se sabe, fue el pasado martes 23 de mayo, que la joven Roberta señaló que está segura que su padre y su madre, Fernanda Rodríguez, van a volver a juntarse, pues pese a que ambos han tenido varias relaciones sentimentales, sabe perfectamente que ninguno se volverá a casar con nadie más, señalando que confía en que van a volver a estar juntos en el futuro, declarando que los unirá un nieto, ya que ambos es lo que más desean.

De igual forma, cuándo se le cuestionó respecto a qué piensa sobre las novias que ha tenido el presentador de Miembros al Aire, Roberta afirmó que ha conocido a tres de ellas y que con todas ha sido cordial y respetuosa, debido a que: "sé que son su felicidad momentánea y estoy agradecida con ellas por cuidarlo, pero no me meto ni me interesa tener relación con ellas, todos tenemos nuestro espacio en su vida", dejando en claro que tanto su hermana Camila Araiza y su madre son prioridad siempre para él.

Raúl y Roberta. Internet

Ahora, pocas horas después de que saliera a la luz estas inesperadas declaraciones de la joven, también el famoso presentador sorprendió al público al demostrar que ama a su hija y la apoya al 100 por ciento en cada una de sus decisiones, y aunque no habló específicamente de la entrevista que brindó a Shanik Berman en la mencionada revista de espectáculos, sí quiso expresar sobre su paso dentro del programa Hoy.

Como se sabe, hace un par de semanas que se confirmó que Roberta fue contratada para trabajar en el área de producción dentro del famoso matutino producido actualmente por Andrea Rodríguez,

¡Es un placer enorme estar juntos todos los días! ¡Tus ganas de aprender y de integrarte me encantan hija! TE AMO", expresó Raúl.

Raúl y el mensaje a Roberta. Instagram

Fuente: Tribuna del Yaqui