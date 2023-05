Roberto Palazuelos dice que viuda de Andrés García va a quedar en la calle; él impugnaría testamento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A punto de que se cumplan dos meses de su muerte, el nombre de Andrés García no ha dejado de causar polémicas en el ambiente artístico y es que se desconoce cómo se repartirá su herencia pues se sabe que cambió este documento en varias ocasiones. En una reciente declaración, Roberto Palazuelos aseguró que la viuda del actor, Margarita Portillo, no recibirá nada del testamento debido a que no es la esposa legítima.

En días pasados Margarita difundió un video póstumo de don Andrés en el que aparece defendiendo a Margarita, pues presuntamente ya sabía que el 'Diamante Negro' la acusaría por los cambios en el testamento. Luego de que este material se volviera viral, ahora el conductor y actor de Televisa manifestó sus intenciones de impugnar el testamento del protagonista de la cinta Pedro Navaja, quien falleció el pasado 4 de abril.

En una entrevista transmitida por el programa Venga la Alegría, Roberto expresó contundentemente que el histrión ya no estaba 'en sus cinco sentidos' cuando filmó el video: "De entrada, ese video, ese ya no era Andrés, ahí a Andrés ya lo tenían empastillado, lo tenían drogado, ella lo tenía secuestrado, envenenándolo en contra de toda la gente que estaba en el testamento, qué increíble que ellos sabían que estaba haciendo algo mal que hasta preparó ese video".

Fuente: Internet

Luego el también empresario de 56 años aseguró que Margarita no recibirá nada de la herencia que dejó el histrión nacido en República Dominicana debido a que Andrés nunca se divorció de Sandra Vale, madre de sus hijos mayores: "Tú no tienes personalidad jurídica porque tú no eres la esposa, tú eres bígama, en el acta de matrimonio no hay un divorcio registrado...", aseguró y puntualizó que la madre de Leonardo García es la dueña "de todo" lo que el actor adquirió en vida.

Con ella se casa por bienes mancomunados, por sociedad conyugal, y cuando se casa con Margarita, está casada por separación de bienes, y se casa 25 años después, entonces es mucho más poderosa la personalidad jurídica de Sandra Vale porque es la legítima esposa".

Asimismo, Palazuelos advirtió que Sandra no se quedará de brazos cruzados y luchará por lo que pertenece, además de que volvió a señalar a la viuda de García de presuntamente haber sedado y manipulado al actor en sus últimos años de vida: "Quiere demandar a Margarita, y sus hijos igual, la quieren demandar, porque Margarita se llevó a su papá a lo oscurito, lo manipuló y se quedó con todo lo de ellos", manifestó. 'Beto' también recordó que él sabía que en el primer testamento de don Andrés "le dejaba en partes iguales a Andresito y a Leonardo y a Sandra Vale le dejaba el departamento donde ella vive".

Por último, el artista reprochó la forma en que García realizó el último trámite para ceder su patrimonio y amenazó con tomar acciones legales, pues anteriormente el exgalán de novelas había dicho que él sería su único heredero: "El segundo testamento cuando se lo llevó a firmar el testamento, se lo llevó en una ambulancia, drogado, y Andrés ya no estaba bien de sus facultades mentales cuando lo hicieron firmar y yo podría impugnar el testamento", declaró.

Fuente: Tribuna