Shock en 'Hoy': Andrea Legarreta confirma si Arath de la Torre es violento y deja helado a Televisa

Ciudad de México.- Durante los últimos días el nombre de Arath de la Torre no ha dejado de estar en tendencia tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación luego de que la periodista Joanna Vega-Biestro alzara la voz por presuntamente tratar de intimidarla y amenazarla en plena fiesta infantil. Ahora fue la conductora Andrea Legarreta opinó al respecto y confesó ante las cámaras si su compañero del programa Hoy es un hombre violento.

Fue durante la mañana del pasado lunes 22 de mayo cuando Joanna reveló en la transmisión de Sale el Sol que el también actor de Televisa la quiso intimidar durante un evento al que ambos asistieron e incluso confesó que él le dijo de groserías pese a que ella se encontraba con su bebé de 2 años. Pocas horas después el propio Arath confirmó que sí tuvo un encontronazo con su colega pero aseguró que nunca la insultó.

El galán de telenovelas como Soñadoras, Amigas y rivales, Alegrijes y Rebujos y Una familia con suerte aseguró que solo le pidió a la conductora de Imagen TV que no se metiera con él pero en un tono "cero amenazante". Debido a esta nueva controversia, el público de la televisora de San Ángel volvió a pedir que Arath de la Torre sea despedido del programa Hoy ya que no es la primera vez que atraviesa una situación similar recordando que el año pasado también trató de intimidar a Jorge Ugalde.

Durante la tarde del martes 23 de mayo el programa De Primera Mano transmitió una entrevista en donde Andrea Legarreta es cuestionada sobre la polémica entre De la Torre y la exreportera de Televisa Espectáculos y esta fue su opinión: "Yo he, me enteré al aire, te lo digo de corazón, no sé lo que pasó, lo vi cuando nosotros estábamos en el desayunador, lo miré en el monitor decía 'Arath aclara ciertos puntos', no sé".

Posteriormente, la aún esposa del cantante Erik Rubín mencionó que este escándalo podría ser una confusión: "A veces es cuestión de interpretaciones, insisto, yo no estuve presente", dijo y aclaró que le tiene aprecio tanto a Joanna como a Arath, por lo que quiere permanecer neutral en este conflicto: "Lo que haya pasado, también me parece valido ofrecer disculpas, pero sinceramente desconozco el tema", dijo Legarreta de forma contundente.

Luego una de las reporteras le preguntó a la también actriz de novelas como ¡Vivan los niños! si ella había notado algún comportamiento violento de parte de Arath durante su trabajo en Hoy y lo negó, aunque sí dudó algunos segundos para responder: "Con nosotros nunca. Yo te hablo de lo vivido con Arath, nunca lo he visto, desde hace muchos años, además que lo conozco, con nosotros nunca lo he visto en ningún momento violento".

Gustavo Adolfo Infante y el resto del elenco de DPM señalaron que era vidente que Andrea no iba a exhibir a Arath de la Torre pues tiene que "protegerlo" porque siguen trabajando juntos en el mismo programa. Por otro lado el público de inmediato aprovechó los comentarios en las redes sociales para destrozar a Legarreta por no admitir "lo que no se puede ocultar" y es que la mayoría sigue pensando que Arath "es un patán". Estos fueron algunos de los mensajes que dejaron los televidentes:

Pues contigo no.. porque si no lo corren".

Queriendo defender lo indefendible, el patán no va a cambiar".

En el programa Hoy se cubren las espaldas".

