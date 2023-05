Ya es oficial: Ana María Alvarado presenta demanda contra Maxine Woodside tras ser despedida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace varios días, los problemas entre las periodistas Ana María Alvarado, colaboradora del programa Sale en Sol de Grupo Imagen y Maxine Woodside, considerada 'La reina de la Radio' han atrapado la atención del público en general, pues tras varios años de trabajar juntas para el programa Todo para la Mujer de Radio Fórmula e incluso ser muy cercanas, la primera resaltó que había sido despedida y además, omitieron indemnizarla, por lo que queda en duda si habría una demanda de índole laboral la cual ya sucedió.

De acuerdo con lo expuesto por la misma Ana María Alvarado a través de su programa en YouTube, ya existe una demanda en contra de Maxine Woodside quien en el pasado había resaltado que no había habido roces entre ellas y que además su excolaboradora no había sido despedida como se argumentaba de manera inicial. Pese a que la polémica y sobre todo la duda seguía, actualmente se sabe ya comenzó el proceso que permitirá definir el grado de culpabilidad en este presunto despido injustificado.

Les tengo, ahora sí que en exclusiva, porque qué mejor que lo diga yo, está interpuesta la demanda formalmente, el proceso ha iniciado", dijo Alvarado.

Foto: Twitter

A decir de la periodista de espectáculos quien actualmente es miembro activo de Grupo Imagen, proceder en contra de Woodside fue algo que consideró a detalle, algo que la llevó a determinar que al final acudir ante las autoridades competentes era lo más adecuado, especialmente porque a su parecer, el tema lo había tratado de manejar de la forma más seria posible y no como una manera de atraer la atención creando polémica entre ambas comunicadoras las cuales, son de las más reconocidas en el gremio.

Lo he sostenido, mi actuar ha sido siempre el mismo porque estoy convencida de mis ideas, de mis acciones. Sé que es algo justo, ...no es por tener followers, es porque ahí laboré durante tanto tiempo y simplemente es lo que corresponde".

A pesar de haber una demanda ya interpuesta en contra de 'La Reina dela Radio', mote que recibió tras el éxito que aun mantiene el programa Todo para la Mujer y del cual Alvarado fue presuntamente despedida sin previo aviso, la periodista quien confirmó la demanda adelantó que está dispuesta a aceptar llegar a un acuerdo con su exjefa, sobre todo porque se dijo tranquila de la decisión que tomó sobre dejar que sean los jueces los que determinen cuál es el resultado de esta polémica.

La justicia es darle a cada quien lo que le corresponde", sentenció.

Foto: Ilustrativa

En medio de toda esta disputa que ya llegó ante las autoridades, la conductora de Sale el Sol había adelantado que buscó un acercamiento con Woodside; no obstante, el hecho de haber un proceso penal en proceso fue que su intención no pudo concretarse, algo por lo que insistió estaba mu afectada ya que era consciente de que previo a los problemas entre ambas, había una amistad de por medio que ya no podrá recuperarse pese a los intentos pues para ella, era más importante que Maxine la liquidada conforme a derecho. "Yo sólo voy tras una liquidación, que es lo justo", dijo.

Tras revelarse que hay una denuncia formal en su contra, Maxine Wooside no se ha pronunciaos al respecto la igual que tampoco lo ha hecho ni su equipo de trabajo o legal; no obstante, se espera que en las siguientes horas y días responda sobre si hay algún proceso para protegerse de esta demanda o si bien, busca llegar a una cuerdo con Alvarado para evitar que las autoridades intervengan más y sus imágenes se vean afectadas.

Fuente: Tribuna