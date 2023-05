A 24 horas de su fallecimiento, revelan la escalofriante causa de muerte de la cantante Tina Turner

Comparta este artículo

Kürich, Suiza.- Durante la jornada del pasado miércoles, 24 de mayo, el mundo de la música internacional se vio obligado a vestirse de luto, debido a que una de las estrellas más grandes del rock perdió la vida a la edad de los 83 años; sin embargo, en aquel momento, no se mencionó absolutamente nada acerca de su causa de muerte, hecho que recién se reveló antes del medio día de este jueves.

Se trata de la gran intérprete Tina Turner, quien es principalmente recordada por ser una de las cantantes de rock más influyentes y exitosas de la historia. Tiene el mérito de que su carrera duró alrededor de cinco décadas, en las que vendió millones de discos y ganó diversos premios Grammy. Su voz potente y su energía sobre el escenario la convirtieron en la denominada "Reina del Rock", aunque no siempre fue la gran estrella que el mundo conoció. Ella nació como Anna Mae Bullock el 26 de noviembre de 1939 en Brownsville, Tennessee.

Tina Turner es una de las cantantes más reconocidas de la historia reciente

Tina es recordada por haber vendido más de 100 millones de discos alrededor de todo el mundo, lo que le valió un pase para su ingreso al Salón de la fama del Rock´n Roll. Como algunos recordarán, el icono de la música perdió la vida apenas el pasado miércoles, a la edad de 83 años. La lamentable noticia fue lanzada por su representante, quien hizo especial énfasis en que había estado luchando contra una "larga enfermedad" de la que no dio detalles.

Según datos brindados por algunos informes, Tina Turner falleció en el interior de su mansión, la cual está valuada en 76 millones de dólares y se ubica cerca de Zúrich, en Suiza. Según datos brindados el día de hoy, por el tabloide británico, Daily Mail, la celebridad perdió la vida por causas naturales, esto según información confirmada por el propio representante de la intérprete de éxitos como Proud Mary y Nutbush City Limits.

Tina Turner falleció tras enfrentar una dura enfermedad

Al igual que muchos artistas, Turner mostró interés por la música y el baile desde que era muy joven, por lo que se unió al coro de la iglesia. A los 16 años conoció a Ike Turner, un músico de Rhythm and blues que la invitó a cantar con su banda, los Kings of Rhythm. Pronto se enamoraron y se casaron, lo que la llevó a adoptar el nombre artístico de Tina Turner. El dúo Ike & Tina Turner tuvo varios éxitos en los años 60 y 70, como A Fool in Love, River Deep - Mountain High y Proud Mary.

Sin embargo, su relación era tormentosa y violenta, y Tina sufrió abusos físicos y psicológicos por parte de Ike. Tina decidió escapar de su matrimonio y empezar una nueva vida. En 1979, Tina lanzó su primer álbum como solista, titulado Tina Turns the Country On. Aunque no tuvo mucho éxito comercial, le permitió demostrar su versatilidad como cantante. Más adelante, alcanzó la fama mundial con el álbum Private Dancer, que incluía canciones como What's Love Got to Do with It, Better Be Good to Me y Private Dancer. El álbum vendió más de 20 millones de copias y le valió cuatro premios Grammy.

Fuentes: Tribuna