Adiós TV Azteca: Tras 4 años al aire, Mati Álvarez confiesa que no quiere volver a 'Venga la Alegría'

Ciudad de México.- La famosa atleta y presentadora Mati Álvarez de nueva cuenta logró apoderarse de la atención de la prensa y de miles de televidentes debido a que confesó en una reciente entrevista que no tiene ganas de volver al programa que conduce desde 2021, Venga la Alegría: Fin de Semana. Como se sabe, ella es una de las estrellas más aclamadas de TV Azteca y su salida del matutino podría dar un fuerte golpe al rating de la empresa.

La conductora comenzó su carrera en la televisora del Ajusco como competidora del exitoso reality Exatlón México en 2019 y debido a que provocó furor de inmediato, presuntamente los ejecutivos del canal le dieron un contrato de exclusividad. Después de consolidarse como la campeona absoluta de este proyecto, donde incluso se declaró lesbiana, Mati también recibió otras ofertas dentro de Azteca Uno para probar suerte en la conducción.

En el año 2021 fue llamada para integrar el elenco original de Venga la Alegría: Fin de Semana junto a personalidades como Alana Literas, Gaby Ramírez, Aristeo Cázares, 'La Bebeshita', Alex Sirvent y Rafa Serdán, entre muchos más; además el año pasado tuvo una participación especial en la segunda temporada de MasterChef Celebrity México y hasta concursó en el reality matutino ¡Quiero Cantar!.

Durante febrero de este año Álvarez salió del aire en el matutino ya que volvió a ser llamada para concursar en Exatlón All Star, cuya reciente temporada acaba de dar fin el domingo pasado. Al regresar a tierras mexicanas, diversos fans fueron a buscarlas al Aeropuerto de la CDMX y en una breve plática la propia 'Campeona Dorada' les confesó que no tiene ganas de volver a conducir Venga la Alegría: Fin de Semana.

La originaria de Puebla manifestó que aunque ella no fue despedida del proyecto, como sucedió con Gaby Ramírez, Rafa Serdán y 'La Bebeshita', no tiene interés en seguir en el programa: "Ya no sé, lo estoy pensando, sí sigo ahí pero ya no sé". ¿La poderosa razón? Mati se quejó de que el elenco original del programa haya sido desintegrado: "Se fueron todos los de mi equipo, se fue 'La Bebeshita', Rafa, Gaby… ¡ya no es lo mismo!".

Hasta el momento se desconoce si Mati Álvarez logrará poner fin a su paso por Venga la Alegría de forma pacífica, ya que Aristeo Cázares y Alana tuvieron serios problemas cuando decidieron abandonar la emisión para probar suerte en la competencia. De hecho, como se recordará, Aris tuvo que abandonar La Casa de los Famosos de Telemundo de un día para otro pues presuntamente TV Azteca lo acusó por incumplimiento de contrato.

