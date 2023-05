"Cállate": Galilea Montijo lanza advertencia a Paul Stanley en 'Hoy' al hablar de más en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y reconocida presentadora, Galilea Montijo, recientemente mandó a callar al querido actor y famoso conductor, Paul Stanley, en pleno programa en vivo de Hoy, debido a que este comenzó a hablar de más sobre su próxima llegada a reality de Televisa, por lo que su colega le lanzó una advertencia sobre tener cuidado en andar soltando la lengua porque no le podría ir bien.

Como se sabe, hace un par de semanas que se hizo oficial que el famoso presentador fue confirmado como una de las celebridades que estaría dentro de La Casa de los Famosos México, por lo que rápidamente se ha vuelto dentro de la emisión matutino de la empresa San Ángel en uno de los temas más recurrentes, por lo que en estos días le han apoyado con lo que este puede llevarse o no en su maleta para estar al interior.

Fue la mañana de este jueves 25 de mayo que en el programa, Stanley siguió hablando sobre que podría llevarse al interior de la casa, mencionando que sería su amado perro, Paco, el cual lo acompañaba al matutino, así que sin pensarlo dejó que se metiera a la maleta que tenía sobre la mesa, destacando que ya estaba decidido y sería su pequeño el que le haría compañía que no había regla que lo impidiera.

Galilea y Paul. Internet

Pero, mientras que el presentador de Miembros al Aire festejaba que su can lo acompañaría, por los altas voces que escuchó la voz de 'La Jefa', la cual dijo que el que no esté a diario y haciéndose notar ante ellos, no quiere decir que no los vigile a todos, por lo que había notado sus intenciones de meter a su mascota, afirmando que no se puede meter animales al interior, pues está prohibido, incluso Raúl Araiza bromeó con que ni él puede entrar.

Ante este hecho, Paul dejó en claro que no se rendiría y pidió el #PacoAdentro, señalando que su decisión ya estaba tomada y por ese motivo es que iba a llevarlo, pero mientras que él renegaba la decisión de la jefa y se ponía firme en su postura, la presentadora de Netas Divinas veloz mente lo mandó a callar y le dijo que era mejor que no estuviera abriendo la boca de más, advirtiéndole que la podía hacer enojar y el castigo sería severo al interior de la casa.

Cabe mencionar que desde que se dio la noticia de la llegada del hijo de Paco Stanley al tan afamado reality show, una de las que más lo han apoyado en este proceso a sido su gran amiga y presentadora, pues en diferentes ocasiones le ha dado consejos para soportar el encierro sin las redes sociales y por supuesto la mejor manera en que podía bañarse al interior sin mostrar demás ante las cámaras que graban en todo momento.

