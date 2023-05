¿Confirma su veto de TV Azteca? Gomita se sincera en Televisa y confiesa tener fuertes problemas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora y muy polémica actriz, Gomita, recientemente volvió a dar fuertes declaraciones sobre su vida profesional y personal, sincerándose con todo Televisa con respecto a sus actitudes ante la vida y con diferentes situaciones cotidianas, confesando tener fuertes problemas en todos los aspectos de su vida por este motivo, ¿será acaso que confirma su veto de TV Azteca?

Como se recordará, Aracely Ordaz, nombre verdadero de Gomita, se vio envuelta en rumores que sugieren que sería vetada de la empresa del Ajusco, pues cuando se habló sobre que podría ser una de las participantes de Survivor México, aparentemente ella habría decidido negarse de último momento, dejando tirado el proyecto de la nada y con poca anticipación para su reemplazo, lo que molestó tanto que terminó por ser una celebridad no grata.

Pero como suele suceder con los temas de los vetos de las televisoras, el que presuntamente Aracely no sería bienvenida y no la querrían en próximos proyectos de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, se mantuvo simplemente como un rumor, pues ni la famosa actriz o los altos mandos de dicha empresa no salieron para aclarar ninguno de estos, ya sea solo para desmentir o confirmar lo dicho anteriormente.

Y ahora no fue la excepción, debido a que la exintegrante de Sabadazo no aclaró nada sobre sus presuntas peleas con TV Azteca o incluso en Televisa, sino que mencionó que sí es una persona que suele estar envuelta en muchos problemas y no solo públicamente, sino que también de manera personal, dentro de su hogar por su manera de ser que es sin filtro, completamente honesta y eso no todos lo aceptan.

Según lo revelado por la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, es muy común que incluso dentro de su casa, su madre y sus hermanos la regañen o tengan discusiones con ellos, debido a que suele dar su opinión a veces de una forma muy sincera y sin nada de tacto, incluso a veces llegando a ser inoportuna y bastante brusca, admitiendo que sí le falta tener un mayor tacto al momento de hablar, pero que le cuesta pues suele decir todo como lo piensa.

Ante esto, Martha Figueroa detalló que a ella le pasa justamente eso, destacando que en su participación dentro del Hotel de los Famosos ella decidió dejar atrás las caretas y no actuar, sino que ser ella así tal cuál es, mencionando que no le interesa ser una persona que caiga bien fingiendo algo que no es, a lo que Gomita la apoyó, destacando que para ella lo mejor era siempre ser transparente con lo que se es.

