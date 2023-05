"Evolucionen": Conductora de TV Azteca destroza a Galilea Montijo y todo 'Hoy' por fuerte motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida conductora de TV Azteca y famosa cantante, Analu Salazar, recientemente empleó sus redes sociales para mostrar su molesta con el programa Hoy y sus presentadores, entre ellos la reconocida actriz y conductora, Galilea Montijo, a los cuales no dudó en destrozar contundentemente por el fuerte motivo de que ella considera que le faltaron el respeto a las mujeres transexuales, por lo que les ha pedido a todos que "evolucionen".

El pasado martes 23 de mayo se hizo oficial que Guevara estaría dentro de La Casa de los Famosos México, por lo que dio una entrevista, aclarando que su persona favorita con la que va a compartir casa es el reconocido presentador Paul Stanley, declarando que si ella en algún momento de su estadía llega a ser líder de la semana, sería a él al que se llevaría para que disfrute de los beneficios de la suite, asegurando que lo consideraba como un "osito de peluche".

Ante este hecho, Montijo le cuestionó a Stanley si él sería recíproco con Wendy si es que llega a ser el líder de la semana en algún momento, a lo que este mencionó que no tendría ningún problema, pues se veía que podrían hacer una buena amistad, aunque con su usual estilo del humor bromeó respecto a que estaría permitido por su prometida, Joely Bernat, pues sabe que "no nos pondremos a jugar a las espaditas".

Wendy Guevara. Internet

Comentarios por los que el reconocido presentador, Raúl Araiza, siguió bromeando que al dormir juntos pusiera una barrera o que él se pusiera detrás de la reconocida influencer, pues no vaya a ser que haya "piquete", haciendo reír a todos los presentes, que también hicieron una que otra broma al respecto, mientras que Andrea Legarreta destacó que estaría muy padre poder conocer más de su historia de vida, dejando de lado los comentarios de sus colegas.

Pero, aunque muchos no les tomaron importancia a lo que dijeron y se tomaron la situación a broma, para la exparticipante de La Academia, en su segunda generación, estos comentarios eran como una agresión hacia las mujeres trans, pues para ella era unos pensamientos muy anticuados que no tenían lugar y debían de informarse mejor, ya que no por ser alguien trans iba a estar de cualquier hombre que se le ponga en frente.

Así se tratan a las mujeres trans en TV nacional: 'tú hombre te tienes que cuidar si tienes una mujeres trans cerca porque no vaya a querer penetrarte', ya evolucionen. No porque sea mujer trans se fijan en cualquiera", aseguró Analu.

Cabe mencionar que hasta el momento ninguno de los presentadores del matutino de Televisa no han salido para darle una respuesta a la reprimenda por parte de la presentadora, sin embargo, se espera que pronto ante la difusión en las redes sociales, alguno de ellos salga para aclarar la situación o que la misma Wendy hable sobre si se sintió en algún momento agredida por estas bromas realizadas al aire.

Fuente: Tribuna del Yaqui