José Eduardo no se calla nada; acusa a Eugenio Derbez de "sentido" y destapa duro secreto familiar

Ciudad de México.- El pasado 7 de abril, Prime Video estrenó una nueva temporada de De viaje con los Derbez, en dicha edición se pudo ver a Eugenio, Alessandra Rosaldo, Aitana, Vadhir, José Eduardo y Aislinn, viajar a Jamaica; sin embargo, todo parece indicar que las cosas no fueron tal y como se vieron a través de la plataforma de Amazon, puesto las declaraciones más recientes de el actor de Mi tío habrían, así como del propio histrión de CODA, dejarían entrever que existen algunas rencillas entre los integrantes del clan.

Todo comenzó hace unos días, cuando el creador de Familia P. Luche, Derbez en cuando y XHDRBZ, acudió a brindar una entrevista a su hija mayor, en su podcast, La magia del caos, donde el tema central giró entorno a la paternidad y sobre el constante temor que la exesposa de Mauricio Ochmann siente de ser frecuentemente comparada con su progenitor, en el aspecto profesional. En aquella emisión, Eugenio aprovechó para destapar algunas intimidades sobre su faceta como padre.

La que más llamó la atención, no solo del público, sino de la prensa, es que el protagonista de No se aceptan devoluciones recordó que, en algunas ocasiones no siente que sus tres hijos mayores celebren sus éxitos como deberían de hacerlo, hecho que provocó que la prensa acudiera a buscar a José Eduardo Derbez, primogénito de Victoria Ruffo y el propio Eugenio, a quien cuestionaron acerca de este tema.

El conductor de Miembros al aire no se guardó nada y reveló que hasta el momento no ha escuchado el podcast, aún así no se limitó contestar y dejó entrever que la postura de su padre sería una exageración, ya que, tanto él como sus hermanos procuran llamarlo cada vez que obtiene algún reconocimiento en su carrera, pero suele molestarse, en caso de que se les olvide alguno, resaltando así que su padre era un "sentido".

No lo vi, ni lo escuché, y eso que yo sí escucho lo de mi hermana, pero es que luego mi papá es bien sentido, entonces sí de 10 premios hubo 1 que se nos fue preguntarle, se nos siente, pero ya hemos hablado con él, de: 'No, no te sientas, te felicitamos por los otros nueve'", declaró José Eduardo

Por otro lado, el actor de Renta Congelada reveló un duro secreto sobre su familia y es que, según sus declaraciones, desde hace algún tiempo todos se encuentran muy distanciados entre sí, hecho que salió a la luz cuando habló sobre su hermano Vadhir Derbez, quien ni siquiera le responde los mensajes, hecho que no parece haber tomado a mal, puesto todos viven en zonas muy distintas y tienen mucho trabajo.

No lo he visto últimamente mi hermano, pero es más, si me ve, que me conteste, porque no me ha contestado los mensajes (No hay cercanía) porque todos vivimos en lugares distintos, entonces pues sí, eso es una, y dos, trabajamos bastantito gracias a Dios los tres, entonces es complicado tener una relación continua

Finalmente, José Eduardo fue cuestionado sobre las declaraciones de su madre, la denominada 'Queen de las novelas' de que le gustaría sumarse a una nueva temporada de En familia con Derbez, cosa que a él no parece molestarle, por el contrario, aseguró que el resto de los integrantes estaban de acuerdo, él la apoyaría, afirmando que el show contenía "humor negro", por lo que la premisa funcionaría.

