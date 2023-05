¿Luis Miguel al ring? 'Canelo' Álvarez aclara si el cantante interpretará el Himno Nacional en pelea

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente el famoso y reconocido boxeador mexicano, Saúl 'El Canelo' Álvarez, tuvo una develación de una estatua de cera con su rosto, en donde habló si es que el famoso y talentoso cantante, Luis Miguel, va a subirse al ring, pero no para una pelea, sino que decidió aclarar si el cante va a interpretar el Himno Nacional en la siguiente pelea que este vaya a tener, dado a que actualmente es uno de los más reconocidos.

Como se sabe, la tarde del pasado miércoles 24 de mayo el pugilista develó su figura en el Museo de Cera de la Ciudad de México y reflexionó sobre lo que ha podido lograr en diferentes ámbitos de su vida gracias a ser uno de los deportistas más reconocidos mundialmente hablando, señalando que: "Nunca imaginé la magnitud de lo que puedes llegar a ser. Contento y agradecido con todos los que han hecho posible esto".

El hombre originario de Guadalajara, lamentablemente no pudo escaparse de las preguntas sobre el intérprete de La Incondicional, debido a que el 'Canelo' fue de uno de los principales inversionistas para crear la exitosa bioserie del cantante en la plataforma de streaming Netflix, Luis Miguel, La Serie, entre las que destacó el hecho de si es que va a invitarlo a que entone el Himno Nacional de México.

Canelo con Luis Miguel. Internet

Por su parte, Saúl después de haber escuchado la pregunta sobre si ha pensado en el 'Sol de México' para cantar en sus peleas, Álvarez inmediatamente dijo: "No, no lo necesito", aunque inmediatamente después rectificó entre risas: "es broma, pero ahorita es complicado ¿no?, creo que ahorita con todo esto es complicado para Luis Miguel estar entonando el Himno Nacional, pero no hay que descartarlo", dejando entrever que sí sería una posibilidad.

Como se sabe, además de que el boxeador fuera uno de los mayores inversionistas en la tan afamada serie del padre de Michelle Salas, también es un gran amigo de él, pero aún así no quiso tocar temas personales y dejó de lado cualquier tipo de pregunta que no fueran sobre sus peleas, su develación o su propia vida, como el hecho de que pensara en tener el mismo su propia bioserie en la que cuente detalles desconocidos de su vida.

Con respecto a si tiene un interés por llevar su vida a la pantalla chica, este recalcó que por ahora lo ve imposible, pues su estilo de vida no le permitiría estar al pendiente de un proyecto como ese, pero no lo descartó, mencionando que: "En algún momento, no me siento cómodo todavía para hacerlo, creo que para todo hay tiempo y llegará su momento. Si llegamos a hacer una serie, es lo que quiero transmitir, cómo es que pasé todo mi recorrido para llegar a donde estoy y que la gente se motive sobre ese documental, los niños y los adolescentes".

Fuente: Tribuna del Yaqui