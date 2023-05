Sacan del clóset a Martha Figueroa, conductora de 'Hoy', y hace impactante confesión en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora Martha Figueroa, quien tiene más de 25 años en las filas de Televisa, de nueva cuenta logró apoderarse de la atención de la prensa pues hace algunas horas respondió de forma contundente a los rumores sobre sus preferencias y dejó en shock a la audiencia al enviar un contundente mensaje. La periodista aprovechó su visita al programa Montse&Joe para hacer frente a todos estos chismes.

La conductora, quien empezó su carrera en TV Azteca como parte del elenco original de Ventaneando, fue la encargada de reemplazar a Yolanda Andrade en la mencionada emisión de Unicable esta semana, pues como se sabe la sinaloense ha tenido problemas de salud que le impedían reincorporarse a sus actividades laborales. En cuanto arrancó el programa, Montserrat Oliver cuestionó a la invitada sobre cuál era el peor chisme que le habían inventado.

Sin titubear, la también integrante del matutino Hoy recordó que varias veces la han sacado del clóset pero de forma muy segura dijo que no tiene nada qué ocultar pues se considera heterosexual: "Han dicho muchas veces que soy lesbiana, lo cual no soy y me da igual". De inmediato Montse le preguntó si jamás ha querido probar esta posibilidad y 'La Figuerolas' dijo que no: "Fíjate que no, no se me ha antojado".

La reconocida periodista no descartó que en el futuro intente cosas nuevas sobre su vida sentimental explicando: "O sea mi abuela vivió hasta los 102 años, yo tengo 57 años, así que me queda mucha vida". Como se sabe, hace muchos años Martha Figueroa estuvo casada con Luis Carlos Tovar, quien lamentablemente falleció el pasado 2022, y con él tuvo a su unigénito Álex.

Martha Figueroa y su hijo

Siguiendo con el tema de los chismes, la presentadora mexicana lamentó que el pública valora cada vez menos su trabajo: "La gente cada vez es menos comprensiva y dicen 'ay, ahí viene la de los chismes', soy una santa comparado con lo que ahora se publica en redes". Posteriormente Marthita recordó que solamente una vez ha dicho una mentira porque le contaron "mal el chisme", pero aseguró que ella lo único que hace es 'aderezar' la noticia para que suene más atractiva.

La conductora, quien en una ocasión dijo que Pati Chapoy y Daniel Bisogno son personas "insoportables", finalmente recalcó que luego de casi tres décadas en el medio ya no le afecta lo que digan sobre ella: "La verdad es que dolor dolor, no, me calaba, de joven sí, pero ahorita digo 'ya no'", explicó. Oliver coincidió en esta postura recalcando que ella nunca ha sido una persona de escándalos y Figueroa le dijo que era "una aburrida".

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable