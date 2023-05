Shock en la Realeza: Meghan Markle y Príncipe Harry regresarían a UK tras persecución en automóvil

Comparta este artículo

Reino Unido.- De nueva cuenta los millones de fans de la Realeza acaban de quedar en completo shock, debido a que recientemente han afirmado que el Príncipe Harry y Meghan Markle tienen unas muy altas probabilidades de mudarse de regreso a su anterior vida en el Reino Unido, después de su persecución en automóvil con paparazzis en la ciudad de Nueva York, que señalaron de casi fatal,

Como se recordará, el pasado miércoles 17 de mayo se volvieron tendencia debido al hecho de que en un comunicado afirmaron que los duques de Sussex sufrieron una "persecución automovilística casi catastrófica" de dos horas, en las que afirman que hubo varios altercados por esta causa, como que hubo una colisión leve de seis autos y se vieron en peligro varios ciudadanos y dos elementos de la Policía, tras salir de la premiación de la Foundation for Women realizada en el Ziegfeld Ballroom.

Este hecho causó mucho revuelo en las redes sociales y por todo el mundo, debido a que se recordó que así falleció la madre de Harry, Lady Di, quien lamentablemente perdió la vida a la corta edad de 36 años en París después de una persecución a toda velocidad con reporteros, dejando completamente devastado a sus millones de fans y por supuesto a sus familiares, como sus hijos, que en varias ocasiones han confesado que psicológicamente les afectó de forma severa.

Harry querría irse a Reino Unido. Internet

Por este motivo es que el el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, pocas horas después de que saliera este comunicado de la pareja, se mostró bastante inconforme con la situación y habló en defensa del hijo y la nuera del Rey Carlos III, señalando que exponerlos a ellos y a los ciudadanos era una responsabilidad que no debía tomarse a la ligera, mientras que el taxista que los llevó a su destino desmintió que las cosas pasaran de esa forma.

Ahora, en medio de estos dimes y diretes, quien fue el mayordomo de Carlos III desde el 2004 al 2011, Grant Harrold, acaba de afirmar que es muy "posible que algún día quiera volver a casa, es posible que compre una propiedad aquí si quisiera venir más y Meghan no quería venir" para The Post, destacando que él tiene un lazo con el Reino Unido que no querría que se rompa, destacando que nada tiene que ver con este accidente.

Por otro lado, con respecto a la exactriz de Suites afirmó que: "realmente no tiene familia aquí como tal, toda su familia está en los Estados Unidos y ahí es donde Harry ha decidido que quiere establecer su hogar", por lo que ella no podría querer tener nada que ver de nueva cuenta con el hogar de la Corona británica o el pasado de su esposo, rechazando toda idea de volver, aunque él: "Querrá tener esa asociación con Gran Bretaña en caso de que algún día quiera volver y no creo que Harry quiera romper los lazos".

Meghan y Harry antes de su persecución. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui