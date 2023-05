Shock en Televisa: Leonardo García filtra impactante noticia de Andrés García; afecta a su herencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido actor de novelas y cine, Leonardo García, recientemente dejó en completo shock a todo Televisa, debido a que en una reciente entrevista filtró una impactante noticia con respecto a su padre, el hoy difunto galán de novelas, Andrés García, una información que podría afectar la herencia de este y sus destinatarios, o al menos eso aseguran varias celebridades con lo dicho.

La mañana del pasado miércoles 24 de mayo, que sería la fecha en que García estaría cumpliendo sus 82 años, se le realizó un homenaje en uno de sus lugares favoritos en el mundo, Acapulco, Guerrero, con la develación del busto de este en la explanada del Parque de la Reina, ante esto, a través de su cuenta en Instagram, Leonardo expresó que era un hermoso día y memorable para la familia, confirmando su asistencia a la ceremonia.

Para tan importante motivo la prensa de diferentes televisoras, tales como las de la empresa San Ángel, e incluso la de Imagen TV se dieron cita para estar presente y poder obtener declaraciones de todos los presentes en el tan importante evento para la familia del histrión, en el que obviamente las polémicas no pudieron faltar ante la tensa relación que existe entre los hijos del histrión y su viuda, Margarita Portillo, desde antes del deceso de Andrés.

No es secreto para anda que Leonardo y Portillo semana antes del fallecimiento del actor de Pedro Navajas se vieron envueltos en un fuerte escándalo, dado a que él la acusó de solamente estar al lado de su padre por puro interés económico y que no lo cuidaba como decía, mientras que ella afirmó que no tenía forma de saber nada sobre los cuidados de su padre, sus avances o retrocesos cuando nunca estaba al pendiente de él y no le llamaba.

Ahora, de nueva cuenta se está desatando otra guerra mediática por la misma razón, el dinero de García, pues como se sabe este dejó una herencia en la que se afirma que Margarita será su heredera universal, mientras que su hijo afirma que ella no tendría por qué quedarse con algo, cuando legalmente seguía casado con su madre, Susan, señalando que aunque sí empezaron un proceso, este jamás llegó a concluirse y por ello no era legal el matrimonio entre Portillo y su padre Andrés.

Este hecho ha generado un gran escándalo en el mundo del espectáculo, pues según los presentadores de Sale el Sol, podría verse afectada el destino de lo que sea que haya en la herencia de García, sea poco o mucho, pues legalmente si sigue casado con la madre de Leonardo todo iría para ella sin importar cuántos año vivió con Andrés, pero que si había un testamento firmado, se tendría que cumplir esa última voluntad, le gustara a quién le gustara.

Fuente: Tribuna del Yaqui