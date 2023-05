Televisa en shock: Yordi Rosado confirma que Martha Higareda sí se puso 'triste' por las burlas en redes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace varios días, la actriz mexicana Marta Higareda ha sido tendencia en redes sociales debido a que las anécdotas que comparte a través del podcast denominado De todo un mucho, la llevaron hacer criticada por los internautas debido a que la mayoría de ellas involucra desde sucesos paranormales hasta el hecho de haber rechazado a personalidades de talla internacional como es el actor y cantante Jared Leto o el famoso de Hollywood, Ryan Gosling. No obstante, pese a que ella insiste en que todo se lo toma con calma, el conductor Yordi Rosado confirmó que la burla sí le afectó al grado de ponerla triste.

En la entrevista con la periodista Maxine Woodside dentro del programa titulado Todo para la Mujer, Yordi quien funge como conductor y productor, destacó que en lo que a él respecta, cada una de las anécdotas de la actriz de 39 años de edad sí son verídicas pues además de compartir el programa radiofónico antes mencionado ellos tienen una relación de amistad por lo que antes de contar los hechos en el micrófono él ya sabía todo lo que le había sucedido pues para nadie es un secreto se abrió camino en la ciudad de Los Ángeles.

Claro que yo le creía, porque ella y yo somos muy amigos, ella me contaba estas anécdotas que lo de Ryan Gosling, de Keanu Reeves o de tal, o de este hombre, Jared Leto, me lo platicó como amigos antes, y pues sí, porque es su mundo".

En ese sentido, el excolaborador del famoso programa de Televisa, Otro Rollo, resaltó que toda esta atención que ha tenido la actriz protagonista de películas como Amarte duele o No manches Frida, lejos de perjudicarla la benefició pues, la cantidad de escuchas del podcast que ambos protagonizan se ha incrementado gradualmente. En embargo también fue motivo para que ella se manifestará triste especialmente en el marco en el que todos los internautas aseguraban que ella era una mentirosa y sus anécdotas únicamente para llamar la atención.

"Hubo un momento donde sí fue tenso, o sea, como que al principio fue ja, ja, ja. En algún momento como la estaban tachando de mentirosa y como no son mentiras, pues un día le hablé y sí fue como de ‘corazón, ¿cómo estás?’. Le escribí, dije 'ya pasaron tres días, ya pasó lo chistoso', le dije 'oye, ¿cómo estás?, ¿estás bien?', y me puso 'ay, amigo, estoy un poco como que, sacada de onda, que te digan mentirosa cuando no es el caso, pero vamos viendo cómo se van dando las cosas'. Fue literal de una tarde, y luego como que no […] como que fue muy inteligente".

Conforme la entrevista avanzaba Rosado resaltó que actualmente lo único que le importa es la estabilidad emocional de su compañera y amiga, por lo que ahora ambos coinciden en que los comentarios que ella ha hecho le han servido para catapultar el proyecto que juntos iniciaron y actualmente, ambos se ríen de todos los memes y anécdotas que salen en plataformas digitales. "Sacaron cosas mega chistosas y nos reíamos, y luego sacaron el hilo donde sacaban las confirmaciones y las fotos de como sí era amiga de este, como sí conocía a este y como sí había salido con tal persona (…) ya después fue muy padre, porque lo que parecía al principio como mentira, terminó siendo una veracidad de nuestro podcast, y el podcast, como les dije, gracias a Dios nos está yendo muy bien", dijo ante los micrófonos de Radio Fórmula.

Hasta corrido le sacaron

Si bien en la misma actriz se ha hecho burla así misma por todo lo que se dice de ella, a través de las redes sociales recientemente se hizo viral un corrido al cual ella reaccionó de la mejor manera posible, pues al estilo de la música regional mexicana, le recordaron todas las anécdotas que le han puesto en el ojo del huracán e incluso, la famosa actriz bailó al ritmo de esta melodía que se coloca como una de las más originales y que claro está, también le sirven de promoción para cada uno de los proyectos que está por sacar.

Recientemente se dijo que su hermano había mantenido una dura pelea a través de las plataformas digitales con el objetivo de defender a la famosa; sin embargo, ella poco a poco ha salido avante de todo el bullying que recibe en redes sociales pues aseguró, todavía tiene muchas anécdotas que contar y que claro, seguirán siendo motivo para que los internautas se burlan de ella; no obstante, adelantó que cada quien es libre de creer lo que desee y ella sabe perfectamente que ha dicho la verdad.

