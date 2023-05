Tensión en Televisa: Natalia Téllez le dice sus 'verdades' a Daniela Magún y se pelean en pleno foro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el foro del programa Netas Divinas, donde se debaten sobre temas de interés para la mujer, se llenó de tensión debido a que dos de las conductoras tuvieron un nuevo encontronazo ante las cámaras de televisión. En esta ocasión quienes protagonizaron el incómodo momento fueron Natalia Téllez y Daniela Magún pues ambas defendieron su opinión sobre un tema que estaban discutiendo.

Natalia, quien comenzó su trayectoria en Televisa desde 2004 siendo parte del melodrama Rebelde, siempre se ha caracterizado por dar su opinión desde un punto de vista feminista y moderno, por lo que no siempre logra empatar con los puntos de vista de sus colegas. Esto fue lo que sucedió en el más reciente episodio de la mencionada emisión de Unicable, donde hablaron sobre la maternidad y los sueños que hay que dejar de lado tras la llegada de los hijos.

La idea del capítulo transmitido el miércoles 24 de mayo era hablar de 'Todo al mismo tiempo' y para la también exconductora del programa Hoy hacer "todo" no es siempre posible, sobre todo cuando ya hay descendencia de por medio: "El enfoque es hablando de mujeres que trabajan, que tienen familia, que tienen amigos y que tienen hobbies, psicólogos, hacen ejercicios", expresó 'Natalita' y Daniela añadió: "Son madres, hermanas, profesionistas".

Téllez, quien ha actuado en otras novelas como Palabra de mujer y Te acuerdas de mí, mencionó que hace tiempo tuvo la oportunidad de estar en una conferencia con ONU Mujeres donde descubrió que las profesionistas más jóvenes decidían no tener hijos para no truncar su carrera, mientras que las profesionistas de mayor edad sí formaron su carrera y también su familia, pero se dieron cuenta que no lograron todo en el ámbito profesional:

Estaban empresarias muy importantes, las CEO, y era generacional, de unas generaciones hacia arriba tenían hijos y una generación abajo me dijeron 'nosotras no queremos hijos, somos mujeres empresarias y entendemos el costo y elegimos (no tener hijos)'".

La 'pecosita' también dijo que una exCEO de Google que sí tenía hijos les confirmó a las asistentes del evento que ella sí tuvo que 'rechazar' ofertas importantes por elegir estar con una familia y añadió: "Tal vez estas mujeres, jóvenes y exitosas, lo que ya no se compran es el eslogan de 'tú puedes con todo', no creo que se pueda con todo". Tanto Galilea Montijo como Dani mencionaron que no estaban de acuerdo con la postura de Natalia.

Cuando te escuché me puse el saco y me lo tomé personal, porque yo quiero pensar que estoy pudiendo con todo... Se puede todo y no al mismo tiempo".

A mí, al día me faltan horas para poder hacer todo, lo que me faltan son horas, energía me sobra", expresó 'La Gali'.

La expresentadora de Telehit dijo que ahora que ella tiene a su bebé, Emilia, ha tenido que dejar ir varios trabajos interesantes pues prefiere pasar tiempo de calidad con ella. Ya para finalizar, la integrante del grupo Kabah y Natalia Téllez se dieron un apretón de manos dejando claro que no habrá ningún conflicto después de esta discusión: "Yo sí me siento en este sillón y les digo (mujeres) que sí se puede todo... no estamos de acuerdo".

