Tragedia en TV Azteca: Jero Palazuelos abandona 'Survivor' por terrible razón; entrará a quirófano

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Lamentablemente dentro de TV Azteca acaban de dar la trágica noticia de que el famoso y muy querido atleta, Jero Palazuelos, tuvo que tomar la decisión de abandonar Survivor México a menos de una semana de haber comenzado esta aventura, por una muy terrible razón, misma que aclararon que en un futuro cercano, sin especificar cuando, va a llevar a entrar al quirófano, dejando devastadas a sus amistades.

Como se sabe, el pasado lunes 22 de mayo se realizó el estreno de la cuarta temporada del tan afamado y polémico reality de supervivencia, el cual ya está dando mucho de que hablar, pues desde su primera transmisión no han parado los escándalos, desde el momento en el que tanto Ximena Duggan como el resto de los participantes se vieron envueltos en una acalorada discusión tras usar la fuerza excesiva en una dinámica.

Ahora, de nueva cuenta se encuentra acaparando titulares, debido a que por desgracia ya hubo su primera baja sin haber un duelo de supervivencia, siendo este de forma voluntaria por parte de Palazuelos, el cual dijo que lamentablemente no podía seguir en la competencia a causa de una terrible lesión que se generó en la primer temporada de dicho programa, de la cual salió campeón Lalo Urbina, tras enfrentarse a Duggan.

Como se recordará, en esta cuarta transmisión los altos mandos de la televisora del Ajusco optaron por llevar a las playas de la República Dominicana a varios de los anteriores participantes, siendo Jero uno de ellos. Palazuelos en la primer temporada fue uno de los más destacados por su personalidad y gran resistencia, sin embargo, al igual que varios de sus compañeros, no se salvó de las lesiones y se vio afectada una de sus rodillas.

Aunque esta lesión parecía no ser muy grave, ya que no requirió de una cirugía, Jero comentó que los especialistas le habían recomendado el no regresar debido a las exigencias físicas y mentales que se necesitaban en el reality, explicando que temían en que su lesión pudiera transformarse en algo severo con las competencias, situación que resultó ser cierta y que ahora tiene devasto al exintegrante del reality.

Esto pues lamentablemente señaló que va a tener que pasar por el quirófano para aliviar el dolor y sanar su lesión, destacando que ya no había otra opción y por ello optaba por retirarse, confesando que antes de tomar la decisión lo meditó mucho, pero que al ver que realmente tenía casi todos los días de competencia en reposo y no podía hacer gran cosa realmente, vio que era lo mejor el irse y con un agradecimiento por la oportunidad dejó que Carlos Guerrero apagara su fuego.

Fuente: Tribuna del Yaqui