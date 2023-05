Tras casi morir, Yolanda Andrade vuelve a sacar del clóset a Verónica Castro y deja helado a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de ayer miércoles 24 de mayo Yolanda Andrade reapareció en los foros de Televisa para grabar su programa Montse&Joe luego de haber estado ausente varias semanas por diversos problemas de salud que la tuvieron al borde de la muerte. Al salir de las grabaciones, la famosa conductora platicó con diversos reporteros y entre sus declaraciones volvió a señalar que su romance con Verónica Castro no es ninguna mentira.

Como se sabe, la también actriz de 51 años estuvo alejada de las cámaras tras sufrir un aneurisma cerebral y ella mismo ha dicho que casi muere tras este padecimiento, pero afortunadamente ya se siente mejor y por ello retomó sus actividades laborales. Cuando abandonaba las instalaciones de la empresa, Yolanda fue abordada por la prensa sincerándose sobre su estado de salud y se mostró con muchos ánimos.

Aunque manifestó que en ocasiones no se siente del todo bien, está poniendo todo de su parte para estar totalmente recuperada: "Voy avanzando, días buenos, muy agradecida con las oraciones, con la gente tan hermosa que me manda mensajes muy bonitos y que ha rezado por mí. El neurólogo me dijo que en tres meses voy a estar muy bien", dijo la originaria de Culiacán, Sinaloa. Al ser interrogada sobre si sus famosas amigas se han contactado con ella, Andrade comentó:

Sí, sí, claro (Kate del Castillo). Thalía todos los días, (Salma Hayek) también. Mis amigas que me mandaron este manto, que es de la Virgen de Guadalupe, de una amiga que se llama Laura, Chantal, La Rox".

Asimismo, los reporteros le cuestionaron sobre las declaraciones que hizo Mitzy hace poco, cuando dijo tener en su poder seis maletas que contienen fotos y vestidos de Verónica Castro y le urgía entregárselas por lo que hay en ellas. Yolanda negó saber sobre su contenido y aseguró que las pruebas de su romance con la primera actriz las tiene otra persona: "No sé qué tenga la maleta (de Mitzy), (las fotos de la boda) no, esas las tiene otra persona".

La conductora dejó en shock a sus miles de seguidores debido a que de nueva cuenta volvió a asegurar que sí fue novia de la madre de Cristian Castro y expuso: "Es una verdad muy bonita y no tengo por qué avergonzarme, no tiene nada de malo, ni es para dañar a nadie, pero simplemente es bien feo que la gente se quede con la duda ¿no? Yo nunca he dicho mentiras de nada", expresó Andrade según declaraciones recogidas por Agencia México.

Por último, Yolanda reaccionó a las especulaciones sobre que su mal estado de salud se debe a la brujería que le hicieron: "Fíjate que muy chistoso porque llegué con dos pulseritas rojas, se me cayó una ahorita, entonces no sé, no sé (si son para las malas vibras), a mí me dijeron ponte, me dieron muchos remedios caseros". ¿Crees que Yolanda Andrade no miente y sí hubo un noviazgo con Verónica Castro?

Verónica y Yolanda fueron grandes amigas

