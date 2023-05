¿A la cárcel? Tras causar polémica en Alemania, autoridades investigan a Roger Waters por este delito

Comparta este artículo

Berlín, Alemania.- La reciente gira de despedida del músico británico Roger Waters de los escenarios titulada 'This Is Not A Drill', sigue dando de qué hablar, pues luego de haber sido notificado sobre la cancelación de los conciertos que ofrecería en Frankfurt y Berlín, las autoridades de Alemania decidieron darle la oportunidad de satisfacer al público, algo por lo cual el bajista y también fundidor de la agrupación Pink Floyd aprovechó para causar escándalo ya que además de salir vestido como un miembro del ejército nazi, también incluyó el nombre de Anne Franke generado descontento entre las autoridades de Israel.

Foto: Twitter

Durante los conciertos ofrecidos en las citadas ciudades alemanas, el intérprete de temas como Another brin in the wall, Money, Wish you were here o Comfortably Numb, difundió un mensaje en las pantallas del Mercedes-Benz Arena en el cual se leía la frase: “Sobre un asunto de interés público: "Un tribunal de Frankfurt ha dictaminado que no soy un anti- Semita. Para ser claros, condeno el antisemitismo sin reservas". Pese a que este hecho ya había generado polémica, durante la realización del concierto apareció con un uniforme en relación a las fuerzas armadas nazi como una manera de manifestarse contra lo sucedido en Israel.

Te podría interesar Roger Waters De no creer: Roger Waters ofrece polémico concierto en Alemania tras salir al escenario vestido as

El bajista británico de 79 años de edad, también decidió incluir en su espectáculo unas pantallas en forma de crucifijo donde aparecieron nombres de personas que han sido asesinadas a manos de elementos de seguridad, como es el caso del ciudadano afroamericano George Floyd o bien la periodista Shireen Abu Akle en durante una cobertura en Cisjordania fue asesinada de manera brutal en 2022. No obstantem uno de los momentos claves de estas presentaciones fue cuando apareció al fondo del escenario el nombre de Anne Frank, una menor de edad judía qué pasó en la historia debido a que narro cómo era vivir bajo el ejército alemán.

Mientras el nombre de Frank aparecía el fondo Roger Waters tomó una pistola ficticia y de inmediato disparó hacia dichas pantallas. Por estos polémicos actos, la policía de Berlín informó este viernes 26 de mayo que el británico cuenta con una investigación abierta debido a que es señalado por posible incitación al odio, especialmente porque hizo referencia a uno de los actos en la historia que a la fecha, siguen causando dolor a las víctimas, situación que fue criticada de manera inmediata por los miembros del Ministro de Exteriores de Israel.

De acuerdo con las autoridades alemanas, la vestimenta del bajista enaltecía la violencia nacionalista, al tiempo que también representaba una forma hiriente para la dignidad de las víctimas del Holocausto. Por si fuera poco, otro de los señalamientos que se le ha hecho fue por alterar el orden público por lo cual puede haber una sanción en su contra quiere avanzar se ha dicho, puede involucrar el hecho de pasar algún tiempo en la cárcel. Este último. No ha sido especificado por el portavoz de la policía de Berlín quien únicamente se remitió en confirmar que si hay investigaciones en contra del fundador de Pink Floyd.

La manera de actuar del músico además de su postura ante la situación que se vive en Israel, le ha valido el calificativo de ser una persona antisemita aunque para algunos de sus fanáticos, esto es un acto recurrente pues con frecuencia suele manifestarse por eventos que suceden alrededor del mundo, no solamente en Israel. Mientras la investigación avanza, Roger Waters o su equipo de trabajo no se han pronunciado al respecto por lo que se espera que también en las siguientes horas haya un comunicado oficial.

Fuente: Tribuna