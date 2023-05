Adiós TV Azteca: Tras veto de Televisa, Anette Cuburu abandona 'VLA' y Tábata Jalil la reemplaza

Ciudad de México.- La famosa presentadora Anette Cuburu, quien estaría vetada de Televisa luego de unirse a TV Azteca y hablar pestes de Andrea Legarreta, dio una fuerte sorpresa a todo su público debido a que este viernes 26 de mayo salió del aire y abandonó la conducción del programa Venga la Alegría. Como era de esperarse, la producción del matutino llamó a otra conductora para reemplazarla y la elegida fue Tábata Jalil, quien se unió a esta emisión desde que comenzaron sus transmisiones hace 16 años.

Como se sabe, Anette inicialmente arrancó su carrera artística en la empresa de la competencia, Televisa, donde se formó como actriz tomando clases en el CEA. Años después debutó en la empresa del Ajusco en 1998 llegando a actuar en la telenovela El candidato pero luego retornó a San Ángel, donde estuvo trabajando unos años en el programa Hoy, en el cual presuntamente tuvo problemas con la aún esposa de Erik Rubín.

En varias ocasiones, la originaria de Mexicali, Baja California, ha dicho que Andrea era una "amargada" que vivía "infeliz" en su matrimonio con el cantante nacido en Puebla. Actualmente se dice que Cuburu no puede poner un pie en la televisora de Emilio Azcárraga Jean pues presuntamente su exmarido, Alejandro Benítez, la mandó vetar. Ella lo acusó de haberle arruinado la carrera pues dice la mandó a vetar "de todos lados":

Había una orden de que no me dieran trabajo. No se lo deseo a nadie... me colgaban el teléfono y ni me tomaban la llamada, gente que vino a mi casa, que cargó a mis hijos...", reveló la presentadora.