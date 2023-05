Aracely Arámbula niega que Luis Miguel vea a sus hijos y explota en Instagram: "Qué poca vergüenza"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque Aracely Arámbula había preferido mantenerse al margen y no hablar públicamente de sus problemáticas con Luis Miguel, desde hace varias semanas ha hecho fuertes declaraciones en su contra. Hace varias horas la querida actriz de Televisa negó de forma rotunda que 'El Sol' tenga relación con sus hijos Daniel y Miguel como aseguró una amiga del cantante, dejando ver su enorme molestia por esta "mentira".

Hace varios días Lucía Miranda, viuda del exmánager de 'Mickey', Hugo López, dijo ante las cámaras del programa De Primera Mano que el cantante sí tenía contacto con sus herederos menores pese a que todo mundo creía lo contrario: "Sé que él los ve de vez en cuando, pero eso no lo sabemos ni tampoco se va a decir. No te puedo decir mucho, ustedes ya me entienden lo que quiero decir", reveló Lucía.

Sin embargo, hace algunas horas Aracely negó esta versión y señaló de forma contundente que ella jamás ha mentido sobre la ausencia de padre que han vivido sus hijos, nacidos de la relación que sostuvo con Luis Miguel a inicios de los 2000's. A través de sus historias de Instagram, 'La Chule' compartió un fragmento de la nota que publicó la revista Quién, basándose en la declaración de Miranda, y encima colocó un contundente mensaje:

Increíble la poca vergüenza que tienen para MENTIR. Mientras se trate de mis hijos siempre hablaré con la VERDAD", señaló según una declaración retomada por Agencia México.

Aracely explotó en sus historias de Instagram

Luis Miguel y Aracely Arámbula iniciaron su relación en 2005 y tuvieron dos hijos juntos, pero se separaron en 2009, tema que ha sido muy mediático durante muchos años, sobre todo porque ninguno ha revelado los motivos de su rompimiento. No obstante, en esta ocasión la actriz ha dejado más que claro que el intérprete de éxitos como La Incondicional ha sido un padre ausente en todos sentidos: presencial y económicamente.

Sin embargo, la protagonista del remake de La Madrastra también ha señalado que que sus hijos no necesitan de su progenitor, pues ella y su hermano, Leonardo Arámbula, han estado a cargo en todo momento: "No necesito ayuda económica. Mis hijos tienen mucho padre con mi papá, mi hermano y con mis sobrinos... La única persona de allá que está muy pendiente de mis hijos es su madrina Natalia... Yo trabajo mucho y, la verdad, vivimos muy bien con lo mío", explicó Aracely en una entrevista.

Cabe señalar que todas estas declaraciones surgieron desde que 'Luismi' fue captado en España llevando a las hijas de su prometida, Paloma Cuevas, al colegio, lo que provocó todo tipo de comentarios negativos sobre la actitud de él con sus hijos consanguíneos. Y por si esto fuera poco, en los últimos días se viralizó un video en el que Aracely Arámbula nombró "Rey Cucaracho" a Luis Miguel, desatando burlas, risas y más declaraciones en contra del cantante.

Fuente: Tribuna