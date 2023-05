Héctor Parra es condenado a más de 10 años de prisión; así reaccionó el actor al recibir la noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado jueves, 25 de mayo, concluyó el juicio de la adolescente, Alexa Hoffman, contra su padre, el exactor de Televisa, Héctor Parra, quien permaneció en prisión preventiva en el Reclusorio Oriente, durante los últimos 2 años. Como algunos miembros del medio como Claudia Icaza predijeron, el famoso fue declarado culpable por el delito de corrupción de menores, motivo por el que recibió la condena máxima, en este tipo de casos.

La noticia confirmada por la abogada del histrión, Samara Ávila, quien habló frente a los medios de comunicación, esta vez sin la compañía de Daniela Parra, la otra hija del famoso, quien no asistió a la última audiencia. De acuerdo con las palabras de la representante legal, Héctor fue condenado a pasar 10 años y 6 meses en prisión. Tras esto, diversos programas de farándula abordaron cuál fue la reacción de Sergio Mayer y Alexa Hoffman... ¿pero cómo lo tomó el famoso?

Según declaraciones de Ávila, en un encuentro con diversos medios, el actor de éxitos como La picara soñadora, El vuelo del águila, Te sigo amando, La Usurpadora y Alegrijes y rebujos, habría mantenido la templanza y únicamente se limitó a escuchar su "sentencia" y la explicación de las autoridades. Samara también habló sobre Daniela, quien presuntamente estaría tranquila, puesto habría una segunda instancia.

Héctor está tranquilo, escuchó toda su sentencia y la explicación de penalidad. (Daniela) sigue tranquila, sabe que todos estos actos no los hizo su papá. Dani ya está informada de la segunda instancia.

Aunque Daniela no dio declaraciones para la prensa, sí se manifestó en redes sociales, donde se mostró abiertamente molesta por la sentencia de su padre. Asimismo, la joven señaló que había "corrupción" en el país; mientras que en sus historias de Instagram aseguró que las cosas no terminarían "aquí", esto en referencia a la segunda instancia que, tanto ella, como su abogada, están preparando.

Por si esto no fuera poco, en las últimas horas se informó que Alexa Hoffman había puesto una orden de restricción en contra de su hermana, para que no pudiera hablar sobre ella. Esto no se limitó a Daniela, sino que también informan que abarcaría a ciertos medios de comunicación entre los que se incluye al periodista de Imagen Televisión, Gustavo Adolfo Infante, entre muchos otros.

Casi de manera paralela, la grafóloga, Maryfer Centeno, quien a lo largo del proceso puso en tela de juicio a Ginny Hoffman, denunció a través de su cuenta de Twitter que recibió una amenaza a través de un mensaje por Messenger en la que le exigieron que dejara de hablar de Sergio Mayer, de lo contrario le harían algo malo a sus mascotas y a su esposo. La experta en lenguaje corporal declaró que pese a esto, ella se encontraba bien.

Fuentes: Tribuna