Jefa de Televisa llama la atención a Paul Stanely en 'Hoy' y queda bajo advertencia ¿de despido?

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso presentador y querido actor de novelas, Paul Stanley, dio mucho de que hablar y atrajo la mirada de la Jefa de Televisa, la cual sin dudarlo le llamó la atención fuertemente al histrión en pleno programa en vivo de Hoy, incluso en su contundente regaño lo dejó bajo advertencia de que iba a estar vigilando más que a nadie por ciertas actitudes que ha tenido, ¿acaso podría ser despedido?

La mañana del pasado jueves 25 de mayo, Stanley una vez más estuvo preparando todo para irse a La Casa de los Famosos, por lo que sus compañeros prepararon varias sorpresas, como el hecho de que se le permitió presentarse en el matutino de la empresa San Ángel con una de sus amadas mascotas, Paco, al cual todos dentro del foro en todo momento mimaron y chulearon, expresando que no sería mala idea llevarlo al interior del reality.

Ante esta idea, el presentador de Miembros al Aire dijo que no le parecía mala idea, por lo que comenzó a señalar que ya lo metería a la maleta, incluso le ordenó que se subiera a una y este obedeció, pero lamentablemente, por los altavoces se escuchó la voz de la denominada Jefa de este programa, quien le dijo que debería de dejar fuera de la casa a su mascota, señalando que se tenían prohibido el ingreso de animales.

Pero, sin importar que no tuvo éxito con su plan inicial de ingresar a su querido amigo, el hijo de Paco Stanley no se dio por vencido, debido a que mientras que estaban en una de las secciones del programa producido por Andrea Rodríguez, en la que sus compañeros le escribían cartas con bellos mensajes para que tuviera al interior del reality, este pensando que no lo descubrirían metió un six de cervezas a su maleta.

Lamentablemente para él, fue descubierto de forma inmediata y por los altavoces del matutino volvió a hacerse presente la voz de la mayor autoridad del reality show perteneciente a Telemundo anteriormente, la cual le dijo que seguía siendo completamente ilegal que metiera bebidas y comidas a la casa, además de animales, señalando que especialmente las que pudieran alterar sus sentidos, como lo eran las cervezas, así que le ordenó que las sacara.

Finalmente, antes de retirarse a las sombras nuevamente, la jefa de La Casa de los Famosos México, dejó muy en claro que iba a estar sumamente al pendiente de él y del resto de los habitantes, mencionando que antes de que entraran a su exilio, iba a realizar una minuciosa búsqueda en sus respectivas maletas, para evitar que pudieran meter mascotas, bebidas, celulares o cualquier tipo de alimento, dejándolo bajo advertencia.

