Malas noticias: Céline Dion cancela definitivamente su gira internacional por terrible enfermedad

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Recientemente los millones de fans de la cantante originaria de Canadá, Céline Dion, recibieron unas muy malas noticias, debido a que por desgracia tuvo que cancelar su gira internacional, que estaba a punto de arribar a Europa, a causa de la terrible enfermedad que padece y que anunció hace casi dos años, misma que no tiene una cura como tal y que es degenerativa, por lo que han ofrecido una disculpa.

Como se sabe Dion hace un par de meses que lamentablemente anunció que fue diagnosticada con la enfermedad del Síndrome de Persona Rígida, motivo por el que re canceló su gira mundial, Courage World Tour, debido a esta enfermedad que padece desde hace un par de meses que por sus siglas es llamada SPR, que afecta al sistema nervioso y provoca espasmos musculares, mismos que también le generan fuertes dolores.

La intérprete de My Heart Will Go On de 55 años dio la triste noticia a sus seguidores a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que expresó que sentía mucho que haya tenido que cancelarlos, mencionando que es una lastima el haberlos "decepcionado de nuevo. Trabajo realmente duro para recuperar mi fortaleza, pero estar de gira puede ser muy difícil, incluso cuando estás al 100 por ciento".

Celine Dion. Internet

No es justo para ustedes que siga aplazando espectáculos y, aunque se me rompe el corazón -siguió-, es mejor que cancele todo hasta que realmente esté preparada para regresar a los escenarios. Quiero que sepan que no me rindo... ¡y que estoy deseando verles de nuevo!", decía el comunicado.

De esta manera, Dion canceló definitivamente los 42 conciertos que estaban pendientes en su gira mundial, que correspondían a Europa, después de haber brindado 52 en Norteamérica antes del comienzo de la pandemia, cuando tuvo que tomarse una pausa debido a las restricciones impuestas por el Covid-19 en marzo de 2020. En el comunicado también se indica que después de suspender la gira en marzo de 2020, la cantante rodó su primera película Love Again, junto a Priyanka Chopra y Sam Heughan, a comienzos de 2021.

Ante este hecho, también dijeron que: "El equipo médico de Celine sigue evaluando y tratando su enfermedad. Tenemos esperanza en que un día pronto, Celine sea capaz de ir a todas las ciudades en Europa para actuar para sus seguidores fantásticos, pero simplemente ahora no es el momento", destacando que la creador de The Power Of Love se encuentra siguiendo toda la indicación de los médicos.

Cabe mencionar que el equipo de la cantante canadiense señaló que por fortuna el precio de las entradas de los 42 conciertos cancelados será devuelto a los fanáticos de Dion en el punto de venta donde los adquirieron, lo que ha sido sin duda una gran noticia para sus seguidores dentro de la enorme decepción que sufrieron ante la inesperada noticia de esta cancelación que tomó por sorpresa a todos.

Fuente: Tribuna del Yaqui