¿Murió Silvia Pinal? Tras ola de muertes en Televisa, la actriz se vuelve tendencia y temen lo peor

Ciudad de México.- La aclamada primera actriz Silvia Pinal de nueva cuenta logró apoderarse de la atención en las redes sociales debido a que este viernes 26 de mayo su nombre se volvió tendencia en Twitter junto al #QEPD y sus miles de fanáticos pensaron lo peor. Como se sabe, la también exproductora de Televisa no ha tenido una buena racha de salud durante los últimos meses y en varias ocasiones ha sacado un susto a sus fans debido a sus constantes problemas.

Silvia desato los memes tras volverse tendencia

Como se sabe la originaria de Guaymas, Sonora, que cumplió 91 años hace unos meses, ha alarmado a la audiencia del Canal de Las Estrellas debido a que en sus más recientes apariciones ante la prensa aparece desorientada y también es evidente que no tiene buena memoria. De hecho la Navidad pasada la pasó sola debido a un supuesto contagio de Covid-19, lo cual resultó ser falso, y es que su familia anunció que solo tuvo un cuadro de influenza.

Mientras que el año pasado cuando anunciaron su regreso al teatro con la obra Caperucita ¡qué onda con tu abuelita!, doña Silvia encendió las alarmas nuevamente al no tener la mejor apariencia en el escenario. Según los videos filtrados en las redes sociales, la estrella sonorense era movida por la tarima en una silla de ruedas adaptada y en ese momento ni siquiera tenía fuerza para sostener su cabeza.

Sumado a ello, desde hace meses se comenzó a especular que la dinastía Pinal ya estaba peleando por la herencia aún y cuando su exitosa matriarca seguía con vida y el escándalo se puso aún más intenso cuando se filtró que presuntamente su hijo Luis Enrique Guzmán la habría robado al lado de su esposa, Mayela Laguna. Hasta el momento la familia no ha confirmado esta versión, por lo cual sigue siendo una especulación.

Todas estas problemáticas habrían estado afectando la salud de doña Silvia, quien en 2020 dejó de gozar de contrato de exclusividad en Televisa, pero no hay nada de qué preocuparse ya que la razón por la que fue Trending Topic este viernes no tiene nada qué ver con su muerte. No obstante, la situación sí provocó que varios internautas temieran lo peor al ver a la 'Última Diva del Cine Mexicano' siendo Tendencia en Twitter.

Como era de esperarse, los memes no faltaron y más de uno de los usuarios alzó la voz para no dar estos sustos, pues como se sabe, en los últimos meses se ha tenido que despedir a varias estrellas de Televisa como 'Chabelo', Rebecca Jones e Ignacio López Tarso. La única razón por la que doña Silvia Pinal fue tendencia este viernes es porque se compartió en redes una fotografía de su juventud junto a Angélica María y Rocío Durcal, por lo que miles de usuarios comenzaron a hacer bromas al respecto.

Fuente: Tribuna