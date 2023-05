Paquita la del Barrio destroza a los corridos tumbados; Natanael Cano no se queda callado y responde

Ciudad de México.- Desde hace algún tiempo el subgénero de corridos tumbados ha ido ganando mayor relevancia entre los jóvenes mexicanos y estadounidenses, sin embargo, no muchos famosos están de acuerdo con este tipo de música. Entre ellos se puede mencionar a la intérprete, Paquita la del Barrio, quien recientemente lanzó una brutal crítica a este sector musical e incluso le pidió a los padres de familia que impidieran que sus hijos escucharan estas canciones.

Todo ocurrió recientemente, cuando la cantante declaró ante la prensa que los corridos tumbados no eran "música de México" y resaltó que este subgénero solo viene a derrumbar lo que otros artistas han construido con el pasar de los años, motivo por el que invitó a los padres de familia a impedir que sus hijos escucharan este tipo de canciones y, en su lugar, los hicieran oír "música viejita", la cual ayudaría a que estuvieran mejor educados.

Esa no es música de México, la gente quiere sobresalir en algo, pero no es posible, ¿cómo van a tirar lo que tantos artistas hicieron en aquellos años?, y venga alguien más a tirar las cosas, eso no está bien. Yo sí le aconsejo a los padres que les pongan música de la nuestra, música viejita, para que sus hijos se eduquen bien.", expresó la cantante.