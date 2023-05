¿Predijo su muerte? Previo a su fallecimiento, Tina Turner hace escalofriante confesión: "Tengo miedo"

Comparta este artículo

Zúrich, Suiza.- El pasado miércoles, 24 de mayo, la cantante Tina Turner, falleció a la edad de 83 años, en el interior de su mansión, valuada en 76 millones de dólares, la cual compró en la pintoresca Zúrich, en Suiza, como un intento de escapar del bullicio de Hollywood y Los Ángeles, en general, según información brindada por el medio Page Six. Conforme los días han ido avanzando, varios programas y portales especializados en la farándula se han dado a la tarea de investigar cómo fueron los últimos meses de vida de la famosa.

De acuerdo con una entrevista que la propia cantante de Nutbush City Limits y The Best, para el show Europeah Health Kidney Alliance, hasta hace poco más de 8 semanas, aún continuaba luchando contra sus problemas renales, incluso reveló que, recibió un trasplante de riñón de su segundo esposo, Erwin Bach, pero su cuerpo lo intentó rechazar, lo que significó un duro golpe para ella, puesto tuvo que pasar por varios altibajos y constantes hospitalizaciones.

Tina Turner padecía de hipertensión

Como es natural, Tina llegó a sentirse asustada por toda esta situación, la cual, para el momento de la entrevista aún no se había podido resolver. La denominada 'Reina del Rock', también mencionó en la sesión de preguntas y respuestas que tenía que lidiar con varias molestias, entre las que resaltaban constantes náuseas y mareos, también tuvo afectaciones en su memoria, puesto tenía la tendencia de olvidar cosas.

De vez en cuando, mi cuerpo intentaba rechazar el riñón del donante, como sucede con frecuencia después de un trasplante. Seguía sintiendo náuseas y mareos, olvidaba cosas y tenía mucho miedo. Estos problemas aún no están del todo resueltos. Tomo varias recetas y tengo mucho cuidado de seguir meticulosamente las órdenes de mis médicos. Porque sé que puedo confiar en ellos y en sus terapias.

Cabe señalar que, a lo largo de su vida, Tina Turner tuvo que luchar contra la hipertensión, enfermedad que le fue diagnosticada en la década de 1960. De acuerdo con datos de Clínica Mayo, dicha afección se define como una presión sistólica superior o equivalente a 130 y una diastólica mayor a 80. Esta condición puede regularse siempre y cuando el paciente cambie su estilo de vida por uno más saludable, como ejercicio y una alimentación equilibrada y baja en sal. Asimismo, la persona que la padezca debe tener un tratamiento antihipertensivo para mantenerse estable.

Tina Turner pasó gran parte de su vida luchando por estabilizarse

Pese a la fama y dinero que Tina llegó a tener, lo cierto es que ella misma reconoció que no se cuidó, lo que derivó en un derrame cerebral, tan solo tres semanas después de su boda con Bach, en el año 2013. Turner aclaró que hasta ese momento se había estado cuidando con medicina homeopática, lo que a la larga le produjo un daño severo en sus riñones. La misma famosa reveló que, de haber sabido las consecuencias jamás se habría inclinado por este tratamiento alternativo.

Gracias a mi ingenuidad había llegado al punto en que se trataba de vida o muerte.", mencionó para los medios.

Aunque Tina pasó varios años luchando por recuperar su salud, lo cierto es que la cantante de What's Love Got to o With It perdió la vida por causas naturales, noticia que fue revelada por su representante para el tabloide británico, Daily Mail, a casi 24 horas de que él mismo confirmara el fallecimiento de la revolucionaria cantante, quien hace apenas 2 años logró entrar al salón de la fama de la música.

Fuentes: Tribuna