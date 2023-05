¿Se acabó el amor? Captan a Jennifer Lopez mientras coquetea con joven DJ, frente a Ben Affleck

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- A finales de verano del 2022, Ben Affleck y Jennifer Lopez celebraron su boda con una lujosa y exquisita ceremonia en la finca del actor de Batman, ubicada en el estado de Georgia. El evento fue sumamente intimo y hasta se llegó a decir que el histrión de DC llegó a sacar un permiso para impedir que cualquier dron o helicóptero sobrevolara el cielo de su terreno, para evitar que la prensa sacara cualquier tipo de fotografía.

Para ese punto, nadie podía negar que el amor entre la pareja era absolutamente verdadero y es que, su historia en sí misma parece la premisa de una comedia romántica. Puesto como algunos recordarán, la cantante de On the floor y el actor de Gone Girl estuvieron a punto de casarse en el año 2002, pero por el constante acoso de la prensa, ambos decidieron dejar las cosas y continuar con sus respectivas carrera.

No fue sino hace casi 2 años, cuando Ben y Jennifer volvieron a retomar su romance y exactamente el año 2022 ( dos décadas más tarde) caminaron juntos al altar, por lo que esa era la prueba definitiva de que estaban hechos el uno para el otro y que su amor era de verdad o... ¿no? Resulta ser que luego de su primera boda, la pareja comenzó a llamar la atención por algunas cosas un poco extrañas.

Todo dio inicio el día de su luna de miel, cuando Ben Affleck resaltaba por tener un rostro de cansancio e incomodidad permanente, lo que provocó que propios y ajenos comenzaran a señalar que el actor de Argos no era muy feliz. Más tarde, se dijo que el histrión estaba incómodo por el asecho de la prensa. Para el mes de febrero del presente año, la pareja fue captada teniendo una discusión durante los premios Grammy, misma que se volvió viral rápidamente.

En las últimas semanas, algunos transeúntes de Los Ángeles, han captado a la pareja teniendo charlas que parecen ser discusiones continúas, siendo la más famosa la que ocurrió cuando ambos famosos estaban a punto de subir a su auto, luego de pasar a comprar un par de cafés; el problema de suscitó cuando Affleck azotó la puerta del vehículo, luego de que Jlo subió a este, lo que provocó que los fans se alertaran.

Recientemente, Jennifer Lopez dio de qué hablar al ser captada en un evento público, junto a su esposo Ben Affleck, lo que en primera instancia no tendría nada malo, el problema surgió, cuando la cantante comenzó a lanzarle miradas pícaras y hasta le enseñó la punta de su lengua al DJ que estaba amenizando el momento, quien parece haber captado las señales de la famosa, puesto no puede ocultar su cara de impresión. A su vez, parece ser que el histrión de Aguas profundas no notó las atenciones de la señora Affleck para con otro hombre.

Clic aquí para ver el video

Fuentes: Tribuna