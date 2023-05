Sentencia Héctor Parra: Sergio Mayer arremete contra Daniela Parra por 'manipular' al público

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la noche del pasado jueves 25 de mayo, las autoridades capitalinas dictaron sentencia contra el actor de Televisa, Héctor Parra a quien hallaron culpable por el delito de corrupción de menores, lo que lo llevará a permanecer tras las rejas por un periodo de 10 años y seis meses. Cabe destacar que esta sentencia aún se puede apelar por parte de los abogados del histrión de 47 años de edad quien además ha recibido el apoyo de su hija, Daniela Parra la cual en días recientes, hizo responsable a un par de personalidades por lo que le llegara a suceder, entre ellos el actor, cantante y además exdiputado, Sergio Mayer.

El exGaribaldi es una de las personas que ha dado su poyo a Alexa y Ginny Hoffman, la primera hija del hoy sentenciado actor y quien fue la que denunció el hecho de haber sido abusada por su padre. Por esta intervención, Daniela Parra lo ha señalado por ser parte de la fabricación de culpabilidad bajo la convicción de que su padre es inocente. Sin embargo, a horas de conocerse la sentencia, Mayer quien se desempeñaba como diputado por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), actualmente arremetió en contra de la primogénita del histrión a quien tachó de manipular al público.

Sergio Mayer, exdiputado y famoso de Televisa

El famoso quien también forma parte de las filas de televisa, negó en entrevista con la periodista Ana María Alvarado que en este caso mediático exista tráfico de influencias. Incluso, en entrevista para otros representantes de la prensa mexicana, el intérprete de temas como La ventanita, Que te la pongo o Dame un beso, remarcó que a su parecer, Daniela Parra se ha estado revictimizando ante el público con el fin de obtener el apoyo necesario para las movilizaciones sociales que estuvo haciendo a favor de su padre.

De mí no depende la institución ni la ley, ni que se llevaran las cosas conforme a derecho, el hecho de que yo haya escuchado a la víctima, y vivimos en un mundo loco, estúpido, donde ahora resulta que el estandarte de la injusticia viene siendo un pederasta confeso, señalado por su propia hija y ahora por las autoridades con base a hechos y evidencias".

Daniela y Héctor Parra

Con el fin de remarcar que no tuvo nada que ver con la sentencia de Héctor Parra, quien participó en proyectos de la televisa de San Ángel como Cómplices al rescate o Alebrijes y rebujos, Sergio Mayer insistió en que él no está implicado en el tráfico de influencias del cual Daniela Parra lo señala, tanto que fue la Fiscalía General de la República la que optó por el no ejercicio de acción penal tras considerar que la acusación que se había hecho estaba fuera de contexto.

Si piensan que yo tuve que ver, eso ya se demostró, incluso fui a la Fiscalía General de la República donde tuve el no ejercicio de la acción penal por esa acusación tan fuera de contexto con respecto al tráfico de influencias, incluso fui respaldado por toda la comisión de niños, niñas y adolescentes del Senado", sentenció.

La postura de Sergio Mayer continúo en contra de Daniela Parra a la cual calificó com la "reina de la comunicación", tanto que insistió en que con todo este evento relacionado con la investigación en contra de su padre, estaba "sacando mucho jugo y provecho a su imagen", frase con la que insistió además que la hija del histrión ha estado manifestando cosas que no son correctas pues ha asegurado que su padre saldría de la cárcel cuando había pocas probabilidades de que así fuera.

"Ella puede seguir expresando lo que sea, tiene todo el derecho, pero creo que le ha funcionado bastante bien el tema de revictimizarse (…) Siguen creyendo el cuento [del tráfico de influencias] porque hay una niña que hace manipulación a los medios de comunicación, donde todos ustedes han caído, porque desde un principio ha manipulado la información, diciendo cosas que no son correctas y asegurando que su papá ya va a salir", dijo mientras mantuvo una postura de defensa para Alexa Hoffman, hija del sentenciado actor y de la exactriz Ginny Hoffman. "Alexa es la víctima, pero como Alexa es la niña de los frenos, la de los lentes, la que no es tan grata, no sale a hablar, no da entrevistas, la introvertida, entonces es a la que atacamos, desacreditamos y no entendemos el daño que le estamos haciendo", aseveró.

Alexa Hoffman, hija de Héctor Parra y quien demandó al famoso

Amenazas de muerte por hablar de un diputado

Mientras las partes involucradas hablaban con la prensa, la grafología Maryfer Centeno atrajo también la atención del público pues a través de las redes sociales, mostró un mensaje que recibió a sus canales de comunicación mediante la cual se muestra una clara amenaza de muerte por el hecho de haberse involucrado en el tema. Basta recordar que por su profesión, ella se ocupa de estudiar el lenguaje corporal, algo que la llevó a ser una de las invitadas a participar en el documental de Alexa Hoffman e incluso, analizar la marcha que llevó a cabo Daniela Parra el pasado miércoles 24 de mayo en el Hemiciclo a Juárez.

Sin embargo, pese a que sin intervención fue de índole profesional, el mensaje que recibió aplicó a Sergio Mayer, a quien también ha estado analizando y por el cual el fuerte mensaje que recibió le adelanta que alguien la tiene ubicada tanto a ella como a su esposo. Por ello, le sugieren no salir de casa, al tiempo de lanzar el ultimátum respecto a que cuenta con 24 horas; no obstante, no se dice para qué es este tiempo ya que toda la atención e condenar en la parte inicial del mensaje.

No pasa nada. Todo bien", escribió la perito y grafología.

Captura de pantalla. Twitter @Grafocafe

