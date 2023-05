Sergio Mayer llega a 'VLA' y habla de la sentencia de 10 años a Héctor Parra: "Se hizo justicia"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor y reconocido cantante, Sergio Mayer, acaba de presentarse ante las cámaras de Venga la Alegría para hablar con respecto a la sentencia de 10 años y seis meses de prisión que le dieron al reconocido histrión de Televisa, Héctor Parra, después de que fuera declarado culpable del delito de corrupción de menores, señalando que para él sí

"se hizo justicia" en el caso legal.

Como se sabe, la noche del pasado jueves 25 de mayo, finalmente se dictó una sentencia para el reconocido histrión, debido a que aunque fue absuelto del caso de abuso sexual, no tuvo suerte con el caso de corrupción de menores, pues fue condenado a 10 años y seis meses de prisión, además de que tendría que hacer una reparación de daño para la parte afectada, que es su hija, Alexa Parra, y su madre, Ginny Hoffman, que sería de alrededor de 200 mil pesos.

Ante este hecho, han salido a la luz varias de las reacciones de las celebridades del mundo del espectáculo, que ha causado una gran división de opiniones, debido a que muchos han afirmado que ha sido una completa injusticia que sea condenado y que le den más de una década tras las rejas, mientras que otros dicen que sí es justo debido a que Alexa Parra, quién es la demandante, merece saber que le hacen justicia.

Sergio dice que Héctor merecía la sentencia.

Uno de los que alegan que la hija de Parra al lado de Ginny Hoffman recibió justicia, fue el exintegrante del show Solo Para Mujeres, el cual destacó que considera que el juez tomó la decisión correcta, reafirmando de nueva cuenta que cree en todo lo que Alexa, declarando en más de una ocasión que la admira mucho por atreverse a enfrentar a su agresor, mientras que ha dicho que Daniela está defendiendo un caso que no debería.

Ante las cámaras de TV Azteca, afirmó que para él este tema es un caso que debe de ser un ejemplo para muchas mujeres que siguen bajo la opresión del miedo, que no han querido denunciar a sus agresores, expresando que Alexa ahora será ese parte agua para demostrar que sí se hace justicia, que los casos se tomaran en serio y se verán todas las pruebas, detallando que por eso es que la apoya tanto, porque es una víctima que representa no solo su caso, sino el de miles de mujeres en el mundo.

Finalmente, con los años que han dado a Parra, mencionó que él no es quién para decir si es que estuvieron bien o mal, pero que para él no hay un número que valga la pena, pues considera que la marca que queda en la víctima es para siempre y por eso no piensa que sea justo decir si es correcto o no la década que estará dentro de la cárcel, concluyendo con que espera que pronto Alexa salga adelante.

Fuente: Tribuna del Yaqui