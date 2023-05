¿Sí fue despedido de Televisa? Tras insultar a Joanna Vega-Biestro, Arath de la Torre deja 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber insultado a la reconocida y muy querida presentadora, Joanna Vega-Biestro, el muy polémico actor y criticado actor de novelas, Arath de la Torre, regresó al centro del escándalo, debido a que fue muy notorio el hecho que acaba de dejar el programa Hoy, despertando las dudas de si los altos mandos sí lo hayan despedido de Televisa al histrión por este altercado.

Como se recordará, el pasado lunes 23 de mayo, Joanna reveló que durante una fiesta infantil de la Torre aprovechándose del momento se acercó a ella y le dijo que estaba muy molesto con ella por lo que había dicho de él, usando palabras altisonantes y con una actitud bastante violenta delante de su pequeña hija de dos años, Antonella, señalando que desde el primer momento la retó y se le pegó a la cara insultándola y que incluso le dijo "vete a la chin..." molesto cuando ella le pidió que se calmara y que no iba a disculparse por lo que dijo.

Ante este hecho, los millones de espectadores de la empresa San Ángel y también de Imagen TV, se lanzaron en contra de Arath, exigiendo a los altos mandos y al propio Emilio Azcárraga que lo despidieran y los sacaran de sus foros, debido a que lo tacharon de ser un misógino y una persona agresiva, incluso recordaron varios de sus escándalos pasados, tales como su opinión sobre los Voladores de Papantla, que incluso casi lo lleva a problemas legales.

Arath y Joanna. Internet

Ahora, los rumores de que podrían haber escuchado al público comenzó a recorrer las redes sociales, pues la mañana de este viernes 26 de mayo, fue muy notorio el hecho de que de la Torre no estuvo presente en la emisión matutina producida por Andrea Rodríguez, así que los cuestionamientos con respecto a si había sido despedido no se hicieron esperar, misma que no ha sido respondida por ninguna de las partes.

Pero, aunque ni la productora de la famosa emisión matutina o el mismo actor de El Doctor Cándido Pérez no han salido para hablar sobre la ausencia de Arath, se cree que el motivo no sería un despido o una suspensión por este terrible escándalo, sino que simplemente sería debido a su rutina usual, pues normalmente el presentador se ausenta todos los viernes para las grabaciones de su programa de comedia, El Privilegio de Mandar.

Por este motivo es que se cree que es muy probable que el próximo lunes 29 de mayo vaya a estar presente en el programa Hoy al lado de Galilea Montijo y el resto del elenco, dando las mejores y más recientes noticias del entretenimiento, además de que podrían dar la bienvenida a un nuevo elemento para el matutino ante la salida de Paul Stanley para estar en La Casa de los Famosos México, donde podría estar alrededor de tres meses.

Fuente: Tribuna del Yaqui