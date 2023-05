Tras sentencia de Héctor Parra, abogada del actor de Televisa se dice tranquila y apelará por esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se revelara la sentencia de 10 años y seis meses de prisión para el reconocido y muy polémico actor, Héctor Parra, recientemente la abogada del actor de Televisa brindó una entrevista en la que mencionó que se encuentra tranquila por lo dicho por el juez, pues no van a quedarse con los brazos cruzados y van a apelar el resultado, buscando una reducción en la sentencia.

Fue la noche del pasado jueves 25 de mayo, Parra recibió muy malas noticias ante su demanda por parte de su hija, Alexa Parra, de la cual se dictó una sentencia para el reconocido histrión, debido a que aunque fue absuelto del caso de abuso sexual, no tuvo suerte con el caso de corrupción de menores, pues fue condenado a 10 años y seis meses de prisión, además de que tendría que hacer una reparación de daño para la parte afectada de alrededor de 200 mil pesos.

Ante este hecho, la hija mayor del actor, Daniela Parra insistió que su caso está lleno de corrupción y movimientos ilegales, pues a través de su cuenta de Instagram compartió un mensaje en el que expresa que le sorprende que le cuestionen si cree que es víctima de fabricación de pruebas y demás, cuando para ella era más que obvio, haciendo referencia a la cantidad de años que recibió su padre con esta sentencia, agregando que no van a parar de luchar por la justicia.

Héctor y Daniela no se rinden. Internet

Este mismo pensamiento fue el que compartió la abogada que lleva el caso, mencionó que lamentablemente no recibieron las noticias que esperaban y sin duda fue un golpe bastante desconcertante para ellos, no iban a rendirse y por supuesto que van a tomar las medidas necesarias para darle justicia, destacando que anteriormente no habían hablado con respecto al tema, pues querían que primero se diera la resolución y así tener toda la información.

Es por ello que mencionó que el actor de Televisa se encuentra completamente tranquilo, pues aunque las primeras noticias han sido desalentadoras, confía en el plan que tienen, que es meter una apelación y un amparo para que se reconsidere , destacando que "el próximo 1 de junio a la 5:30 de la tarde, que es una audiencia de lectura y explicación de sentencia. Ahí tenemos que estar presentes para efecto de escuchar los puntos en que el juez nos va a explicar este fallo", para así poder los documentos de apelación.

A la sentencia se le llama y dice que es definitiva, pero tenemos una instancia que es la Sala Penal, que está conformada por tres magistrados que pueden revisar esta primera sentencia definitiva para saber si podemos modificarla o en su momento confirmarse", expresó.

Finalmente, señaló que aunque fueron 10 años y seis meses la condena, en realidad va a estar solamente 8 años y medido, debido a que: "El juez es muy certero en este punto para confirmarnos que efectivamente, el 15 de junio de 2021 que fue desafortunadamente aprehendido el señor Héctor, ya casi se contabilizan dos años y esos se tomarían en cuenta en reducción de la sentencia", misma que buscan reducir aún más.

Fuente: Tribuna del Yaqui