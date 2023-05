Tras sentencia de Héctor Parra, Daniela insiste en corrupción y manda mensaje: "Esto no se queda así"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se diera a conocer la sentencia de prisión que recibió el famoso y reconocido actor, Héctor Parra, su hija mayor, Daniela Parra, acaba de insistir en que su caso está lleno de corrupción y abuso de poder, por lo que manda mensaje afirmando que las cosas no se quedaran así y va a buscar la manera de llevarle justicia a su padre, declarando que es inocente.

Como se sabe, desde hace casi dos años que el histrión de novelas de la empresa San Ángel y su hija mayor, se encuentran luchando día con día para liberarlo y demostrar que sería inocente de los delitos de corrupción de menores y de violación, siendo este último del cual fue absuelto, por parte de Alexa Parra, la cual incluso señaló que va a sacar a la luz un documental sobre este caso legal y presentara todas sus pruebas.

Ahora, la noche del pasado jueves 25 de mayo, finalmente se concluyó el caso y se dictó una sentencia para el reconocido actor, debido a que aunque fue absuelto del abuso sexual, no tuvo suerte con el caso de corrupción de menores, del cual fue condenado a 10 años y seis meses de prisión, además de que tendría que hacer una reparación de daño para la parte afectada, que es Alexa y su madre, Ginny Hoffman, que sería de alrededor de 200 mil pesos.

Héctor y Daniela. Internet

Sin duda alguna, este dictamen fue un duro golpe para Héctor y Daniela, la cual día con día emplea sus redes sociales para apoyar al actor de Televisa, afirmando que es un hombre inocente, que está siendo acusado de forma injusta y que su media hermana se encuentra mintiendo, destacando que ella como hija mete las manos al fuego por su padre, al cual ha señalado de ser el mejor y víctima de corrupción y abuso de poder.

Y ahora, la mañana de este viernes 25 de mayo acaba de reiterar ese mismo pensamiento, pues a través de su cuenta de Instagram compartió un mensaje en el que expresa que le sorprende que le cuestionen si cree que es víctima de fabricación de pruebas y demás, cuando para ella era más que obvio, haciendo referencia a la cantidad de años que recibió su padre con esta sentencia.

Finalmente, de una forma por completa contundente dejó en claro que no iba a dejar pasar las cosas, destacando que no habían acabado aún y que no se rendirían, dando a entender que van a buscar apelar la sentencia para poder buscar lo que ella afirma es justicia para su padre, destacando que es una persona buena y un padre excelente que no merece que lo estén acusando de tales cosas.

Daniela defiende a Héctor. Instagram

