Tras su regreso a Televisa, Kuno Becker llega a 'Ventaneando' y Pedro Sola lo desenmascara en vivo

Ciudad de México.- El polémico actor Kuno Becker, quien en 2021 retornó a las novelas de Televisa luego de 7 años retirado, sigue generando polémica y controversia pues luego de haber admitido que estuvo al borde de la muerte por su adicción a las drogas, ahora contó que Pedro Sola fue testigo de esta dura etapa en su vida. El famoso de 45 años estuvo de invitado en el programa Ventaneando y aquí hizo fuertes revelaciones.

El galán y villano de las telenovelas había contado hace tiempo que sus problemas de vicios iniciaron luego de que cayó en una severa depresión tras terminar un romance y dijo que en ese momento pensó en quitarse la vida, pero recapacitó y comenzó a tomar terapia; lastimosamente no funcionó y probó las drogas. Días atrás el propio Kuno admitió que decidió darle un giro a su vida tras sentirse cercano a la muerte.

Ahora ante las cámaras de TV Azteca, el actor recordó que en aquellos momentos era vecino del 'Tío Pedrito' y confesó que el conductor fue testigo de las fiestas que el actor hacía y que duraban varios días: "Mi querido Pedrito, que era mi vecino, pobre Pedrito. Yo estaba en el piso 5, con mucho ruido y él estaba en el dos. Yo hacía unas fiestas… ¡fiestas!… ¡claro!, le entré bien chido, yo cuando estaba hasta el queque, estaba hasta el queque..., inició su relato el actor.

El actor Kuno Becker

El intérprete de los melodramas Pueblo chico, infierno grande, El alma no tiene color, Soñadoras, Mujeres engañadas y Primer amor... a mil por hora reconoció que fue un vecino bastante problemático mientras luchaba contra las adicciones y explicó que siempre causaba dolores de cabeza con sus 'reventones': "Yo hacía unas fiestas de unos días, si no es que de una semanita, pero se ponían chidas. Entonces llegaban mis vecinos y me tocaban ya con miedo de 'oye Kuno, por favor'".

Kuno dijo que aunque él sí recordaba estas fiestas, esperaba que Sola ya las hubiera olvidado pero el conductor de la emisión liderada por Pati Chapoy confesó que si recordaba esas reuniones, y compartió una anécdota que vivió cuando era vecino del popular protagonista de las cintas Goal I,II y III y Cinco de mayo: La batalla: "Yo vivo en el primer piso y él vive en el quinto piso del lado de los pares. Y sí, un día hubo un fiestononón que hubo queja de los vecinos porque eran las ocho de la mañana y seguía la fiesta a todo lo que da".

Eso sí, Pedro admitió que Kuno Becker tuvo la decencia de "disculparse con todos" luego de haber armado tremenda fiesta. Afortunadamente, Kuno Becker decidió darle un giro a su vida tras sentirse cercano a la muerte y ahora se encuentra enfocado en impulsar a la asociación Pet 51, con la que pretende ayudar a los animales víctimas de abandono, así como a los albergues que realizan labores de rescate.

Fuente: Tribuna