Tunden a Disney por dar sushi en la premiere de 'La Sirenita'; internautas también critican la cinta

Ciudad de México.- El live-action de La Sirenita, uno de los proyectos más populares de Disney, llegó a la pantalla grande el pasado 25 de mayo en México, fecha en la cual los fanáticos de esta princesa del mar pueden acudir a los complejos cinematográficos para ver a Halle Bailey interpretar a 'Ariel', mientras que el 'Rey Tritón' corre a cargo del español Javier Bardem y 'Úrsula' es personificada por Melissa McCartney. Pese al elenco y hasta la crítica que ha recibido, una nueva polémica más atrajo la atención y es que en la premiere de esta película la productora de 'Mickey Mouse' tuvo un desatinado acierto con el menú.

Al parecer, cada una de las premieres de esta película iba bien tanto por la aceptación del público, como los atuendos de la actriz y cantante de 23 años de edad quien debutaba dentro del mundo de las princesas de Disney, ya que usó para la alfombra azul vestidos que hicieron referencia a cada escena de la película original estrenada en 1989, entre ellos el que portó cuando visitó México para convivir con los fans y claro, la prensa. Sin embargo, recientemente se mostró que Disney ofreció sushi para una de estas premieres porque claro, todo tenía que ir ad hoc con el tema del mar.

Atuendos de Halle Bailey en la premiere de 'La Sirenita'

Pese a que la producción y los encargados de la logística para la premiere de la película en cada parte del mundo donde los protagonistas atendieron los cuestionamientos de la prensa pusieron todo su mejor esfuerzo por 'sumergirnos' en la profundidad del océano, se remarcó que un toque un tanto oscuro fue que la comida fuera este platillo pues lo que se estaba haciendo era, literalmente, comerse a los personales de la cinta que había que promocionar. Este dato basta decir, llegó hasta la red social TikTok y claro, de inmediato se hizo viral.



Algunos de los comentarios que internautas hicieron fue que el sushi era vegetariano; sin embargo, otros resaltaron que entre los ingredientes principales había algas y salmón, especies presentes en el mar y por lo que aseguraron, no era nada atinado que Disney optara por este alimento aunque hasta ahora, la empresa no se ha pronunciado al respecto pues aseguran, todo fue a propósito para continuar con la controversia que desde hace varios meses ha envuelto a este largometraje, especialmente cuando muchos usuarios preguntan la fecha en que llegará a Disney Plus para verla y evitar pagar un acceso al cine. Hasta ahora, no hay detalles sobre este estreno 'en casa'.

Internautas critican la cinta

En las primeras horas del estreno de esta cinta, algunos usuarios de redes sociales señalaron que la película, pese a que se sabía que no sería igual a la original que es la animada de la década de los 80, dista tanto que hasta llega a rozar en lo aburrido, no por el tema de la actuación de Halle Bailey, sino porque las modificaciones que se le hicieron a la trama, las canciones y hasta el desempeño de los personajes, como fue la falta de efectos especiales en el final de la cinta donde 'El Rey Tritón' no usa esta herramienta para crear un arcoíris o bien, transformar a su hija con atuendos brillantes, es decir, se perdió la magia que caracteriza a la empresa.

Otro de los aspectos que ha sido motivo de queja del público europeo es que una de las canciones de la cinta estuvo a punto de representar a España en el reciente concurso de Eurovisión donde países del 'Viejo continente' participan para elegir al tema que se convertirá en el mejor del año. En el caso de la 'Madre Patria', la representante de este 2023 fue Blanca Paloma con el tema EAEA pero aseguran, hubiera sido mejor la versión en castellano de la cantante madrileña Mirela Cabero quien se encarga de darle voy a Bailey en dicha versión.

