Adiós Televisa: Yolanda Andrade confirma su salida de 'Montse&Joe' tras estar al filo de la muerte

Ciudad de México.- La presentadora mexicana Yolanda Andrade, quien cuenta con casi tres décadas de carrera en Televisa, dio una muy triste noticia a sus millones de admiradores y fans pues hace algunas horas confirmó ella misma que abandonará otra vez el programa Montse&Joe tras haberse reincorporado a las grabaciones hace apenas unos días. La también actriz explicó que sus problemas de salud le impedirán estar al aire al menos un mes.

Como se sabe, semanas atrás se reportó que la originaria de Culiacán, Sinaloa, quien hace unos años enfrentó difíciles problemas de adicciones, había sido hospitalizada y aunque varios medios la reportaron grave, fue hasta que ella misma reapareció que por fin se confirmó que sí había estado al filo de la muerte. Según en el lenguaje que ella utilizó, mientras estaba internada "miró la luz" pero por fortuna vivió para contarlo.

En su primer encuentro con los reporteros, Yolanda admitió que había sufrido un aneurisma y que tenía indicaciones de no trabajar y seguir en reposo. No obstante, el pasado jueves la conductora de 52 años retomó sus actividades laborales en la televisora de San Ángel y acudió a grabar el programa Montse & Joe junto a Montserrat Oliver. Desafortunadamente tuvo que usar un parche en el brazo pues sigue teniendo problemas en la vista.

Yolanda regresó a grabar con un parche

Aunque los fieles admiradores de Andrade estaban contentos por su regreso a la emisión de Unicable, ya que creían que no volvería ausentarse, hace algunas horas ella platicó en exclusiva con reporteros de la revista TVNotas para confirmar que seguirá ausente de Montse&Joe: "La salud es lo principal de cada ser humano, pero hasta que no lo vives no le das la importancia. Estoy bien, grabamos el programa, pero me dieron una incapacidad".

La intérprete de los melodramas Sentimientos ajenos, Retrato de Familia y Buscando el paraíso explicó que está haciendo el recorrido de "las siete casas" para atenderse con diversos especialistas de la salud y añadió: "La incapacidad es de un mes, no vamos a grabar un mes hasta que yo esté al 100 por ciento y así lo estaré. Poco a poco, pero ahí la llevo", narró al mencionado medio de espectáculos.

Hasta el momento se desconoce quién será la conductora encargada de suplir a Yolanda Andrade este próximo mes, ya que en las últimas semanas la producción ha ido variando a la compañía de Montserrat en el programa, siendo Martha Figueroa la última presentadora invitada. Ya para finalizar la entrevista, Yolanda mencionó que se siente feliz y agradecida con la nueva oportunidad de vida que recibió y prometió salir adelante luego de esta terrible crisis de salud.

Estoy muy agradecida con la Virgen de Guadalupe a todo lo que da. En un mes estaré perfecta primero Dios, yo me tengo que arreglar por mí, mi familia y tanta gente que me quiere", expresó Yolanda.

Fuente: Tribuna