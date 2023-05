De no creer: Sobrina de Ginny Hoffman hace este reclamo a la actriz tras sentencia de Héctor Parra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reciente sentencia que se dictó en contra del actor de Televisa, Héctor Parra, el cual deberá pasar por un periodo de 10 años y seis meses tras las rejas luego de haber sido declarado culpable por el delito de corrupción de menores, sigue dando de qué hablar. Sin embargo, en esta ocasión las partes involucradas no son las que lanzaron una fuerte postura, sino quien lo hizo fue la creadora de contenido Daff Hoffman, sobrina de la exactriz infantil Ginny Hoffman y por ende, prima de la víctima Alexa Hoffman.

La creadora de contenido se ha caracterizado por difundir asuntos relacionados con la violencia de género y dado que su prima denunció al actor de 47 años por abuso sexual, a través de las redes sociales lanzó un comunicado de prensa en donde hizo hincapié en que no puede guardar silencio pues este asunto en específico involucra directamente a un miembro de su familia, quien dicho sea de paso es su prima hermana.

Soy Daff Hoffman, sobrina de Ginny Hoffman y prima hermana de Alexa Hoffman, y me siento sumamente triste y frustrada por la forma en que se ha manejado el caso de mi prima y su padre, Héctor Parra", escribió.

El comunicado de prensa resalta que su intención no es la de desacreditar la voz de Alexa Hoffman, pero si enmarcó ciertas “anomalías e incongruencias” de parte de la exactriz de Chiquilladas a quien señaló por no haber protegido como es debido a su hija en el momento en el que el abuso sucedió, algo que dijo, la dejó “perpleja” pues en el pasado ella denunció también haber sido víctima de abuso y por ello, no está de acuerdo con la manera en la cual su familia maneja diversas situaciones que las mantienen en polémica.

Como madre y como parte de una familia no se puede manejar la justicia de manera tan contradictoria, no se puede un día pedirle a una niña que guarde silencio y nunca darle voz ni protección y unos años después al enterarse de un abuso tan grave hacia tu hija, salir a vitalizar la historia a una revista para manchar la imagen de alguien que te estorba".

Cabe destacar que en el pasado, Héctor Parra mantuvo una relación con Ginny Hoffman de la cual nació Alexa Hoffman; sin embargo, la pareja protagonizó un divorcio y por ello Dafne Hoffman criticó la manera de actuar de su tía ante este asunto grave pues involucra un abuso de parte de su propio padre. Sin embargo, la exactriz y cantante quien ganó fama tras participar en el programa infantil de Televisa, ha insistido en que siempre apoyaría a su hija, al tiempo que celebró que había conseguido tener a la justicia de su lado.

¿Cómo puede Ginny atreverse a ser la primera en NO PRESENTAR UNA DENUNCIA en el momento en el que se entera del presunto abuso, y luego años después vitalizar esta historia sin siquiera haberlo denunciado oficialmente?”, dice el comunicado.

Tal cual lo ha manifestado la hija del actor Héctor Parra, la joven identificada como Daniela Parra, Dafne Hoffman hace énfasis en las anomalías que ha habido en esta denuncia que llevó a que el pasado jueves 25 de mayo se dictará una sentencia en contra del actor. El pasado 11 de mayo del presente año el actor fue absuelto de siete cargos en su contra relacionados por el delito de abuso sexual, dejando únicamente pendiente la audiencia en torno al delito de corrupción de menores, situación que ha llevado a que la hija del famoso denunciara fabricación de culpabilidad en contra del histrión.

No puedo seguir en silencio en un rincón, como siempre me obligaron hacerlo, porque fui la oveja negra que se atrevió a decir 'NO' y a expresar mi desacuerdo con sus acciones", dice Daff Hoffman.

A la par que se publicó este comunicado, Daniela Parra le agradeció el apoyo a Dafne Hoffman por haber alzado la voz; incluso le agradeció por haber hablado por Alexa Hoffman, es decir su media hermana, manifestando que ella únicamente es víctima de su propia familia. "Ojalá le llegue el mensaje y se acerque aunque sea a ti y la puedas ayudar si es que quiere, de mi parte, yo siempre estaré abierta al diálogo y a la compresión", escribió en el mensaje en donde además resaltó que Dafne Hoffman es una persona muy valiente por haber lanzado dicha postura.

