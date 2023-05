¿Fan de Lana Del Rey? La cantante confirma un concierto en la CDMX tras 4 años de ausencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la noche del pasado viernes 26 de mayo, las redes sociales reaccionaron con asombro y emoción pues la empresa Ocesa confirmó que la cantante estadounidense Lana Del Rey se presentaría en la Ciudad de México este 2023, concierto que además termina con cuatro años de ausencia de los escenarios y por lo cual comenzaron a surgir las dudas respecto a los precios de los boletos y sobre todo, la fecha de la preventa para no quedarse afuera como le sucedió a los fans de Luis Miguel hace unos días.

De acuerdo con la información arrojada por la empresa encargada de la logística del evento, el concierto tendrá lugar el próximo martes 15 de agosto en el Foro Sol, recinto ubicado en la alcaldía Iztacalco. Debido a la proximidad del evento, se informó que la preventa será únicamente para aquellos que cuenten con una tarjeta de crédito emitida por la institución financiera CitiBanamex el día 31 de mayo en punto de las 14:00 horas, clientes que podrán incluso adquirir los accesos hasta en tres meses sin intereses.

Foto: Twitter

En caso de quedar localidades disponibles, el próximo día jueves 1 de junio se abrirá la venta al público en general por lo cual los accesos se pueden adquirir tanto a través de Internet en la página Ticketmaster o bien, en las taquillas del inmueble. En este caso, no será necesario pagar con una tarjeta de crédito ya que también se puede hacer la transacción con tarjetas de débito de cualquier banco o pago en efectivo. La empresa informó que en el caso de la preventa, no habrá venta anticipada para fans o clientes elite, por lo cual cabe la posibilidad de que muchos fanáticos de la intérprete de temas como Summertime Sadness o West Coast puedan adquirir accesos.

Actualmente Lana Del Rey se encuentra en la promoción de su nuevo álbum discográfico titulado 'Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd', material con el que está de regreso tras cuatro años de ausencia únicamente en el ámbito musical, pues basta recordar que en el pasado también fue vista en eventos públicos como entregas de premios o diversos premieres. En cuanto a música se refiere, el ultimo sencillo que lanzó fue el tema Say Yes To Heaven, lanzado en 2013.

Con el reciente anuncio de su visita a la Ciudad de México, internautas resaltaron que cabe una gran posibilidad de que ella sea parte del festival Corona Capital, el cual también se lleva a cabo en el mismo recinto, aunque por el momento todavía no hay ningún artista confirmado. Del mismo modo también hubo reacciones por aquellos que se mostraron con alegría por la visita de la cantante de 37 años de edad, aunque otros insistieron en que su música por el hecho de ser tan relajada, también raya en lo "aburrido", aseverando que es una buena inversión adquirido un boleto para combatir el insomnio.

Captura de pantalla Twitter

Captura de pantalla Twitter

Captura de pantalla Twitter

Precio de los boletos

A pesar de los comentarios que este concierto desató en las plataformas digitales, se ha adelantado que los posibles precios para este concierto vayan desde los dos mil 376 para la sección General A, mientras que Verde C, que es una de las gradas más altas del Foro Sol, contaría con un precio de 596 pesos; cada valor incluirá además el cargo por servicio más la impresión de los boletos que pone Ticketmaster en cada uno de sus eventos. Se recuerda que estos valores son aproximados ya que hasta el día de la preventa se conocerá la exactitud del monto a pagar.

General A: 2 mil 376 pesos

General B: mil 416 pesos

Verde A: 3 mil 96 pesos

Naranja A: mil 896 pesos

Verde B: mil 56 pesos

Verde C: 696 pesos

Fuente: Tribuna