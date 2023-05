¡Lo cumple! Tras 4 años en TV Azteca y negarse a volver, Mati Alvarez abandona el elenco de 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa atleta mexicana Mati Álvarez tiene encendidas las alarmas de todo TV Azteca debido a que hace algunos días manifestó que no tenía ganas de reintegrarse al elenco de Venga la Alegría: Fin de Semana y cumplió su palabra a cabalidad, ya que este sábado 27 de mayo no acudió a trabajar al programa. En una breve plática con sus fans días atrás, la 'Campeona Dorada' dijo que estar en el matutino "ya no era lo mismo" luego de todos los cambios que hubo en el elenco a inicios de este 2023.

Como se sabe, la originaria del estado de Puebla dejó la emisión de Azteca en el mes de febrero, justo cuando comenzaron los despidos en el matutino, de donde fueron recortados conductores como Gaby Ramírez, Rafael Serdán, 'La Bebeshita', Aristeo Cázares, Alana Literas, entre otros. Y ahora que ya puede reintegrarse a VLA pues culminó su participación en Exatlón All Star, Mati confesó que no quería volver.

Cuando llegaba al Aeropuerto de la CDMX procedente de las playas de República Dominicana, un grupo de fans cuestionó a la famosa deportista si se reintegraría a la brevedad al programa y ella expresó que no tenía ganas: "Ya no sé, lo estoy pensando, sí sigo ahí pero ya no sé... Se fueron todos los de mi equipo, se fue 'La Bebeshita', Rafa, Gaby… ¡ya no es lo mismo!", expresó la triple campeona de Exatlón México.

El público de la televisora del Ajusco tenía grandes expectativas para que este sábado Álvarez volviera a Venga la Alegría: Fin de Semana pero nuevamente volvió a brillar por su ausencia. A cuadro del elenco original solamente aparecieron Alex Sirvent, 'Chicken', Esmeralda Ugalde, Kike Mayagoita, Natalia Valenzuela y Olga Mariana, mientras que los invitados de este fin fueron Jessi Bulman, Álex Brizuela y Lalo Ruiz.

Hasta el momento Mati Álvarez no ha confirmado su salida oficial del proyecto matutino y tampoco la actual productora, Maru Silva, ha compartido que esta versión sea oficial pero se espera que alguna de ellas rompa el silencio pronto. Eso sí, la presentadora poblana ya adelantó a sus miles de seguidores que tiene varios planes para realizar ahora que ya finalizó su participación en el reality conducido por Antonio Rosique.

Mati reveló cuáles son sus planes a corto plazo

